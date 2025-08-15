logo
Višedecenijska prevara u Austriji: Državljanin BiH 18 godina primao penziju preminule srodnice

Višedecenijska prevara u Austriji: Državljanin BiH 18 godina primao penziju preminule srodnice

Autor Dušan Volaš
0

Među hiljadama slučajeva prevara sa socijalnim davanjima u Austriji, poseban je onaj u kojem je državljanin BiH umiješan u višedecenijsku prevaru sa udovičkom penzijom. Slučaj je otkrila policija u Salcburgu, a procjenjuje se da je šteta skoro 187.000 evra.

Rođak iz BiH primao penziju žene koja je umrla 2007. godine Izvor: Andrzej Rostek/Shutterstock

Austrijske vlasti su tokom 2024. godine registrovale rekordan broj prevara sa socijalnim davanjima, sa ukupno 4.865 prijavljenih slučajeva, što predstavlja porast od 9,1 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

Istrage su rezultirale otkrivanjem nekoliko šokantnih primjera, uključujući i slučaj prevare sa udovičkom penzijom u iznosu od skoro 187.000 evra, u koji je umiješan i državljanin Bosne i Hercegovine.

Istraga je pokazala da je jedna penzionerka preminula još 2007. godine u inostranstvu. Međutim, kako navodi austrijski list "Heute", njena porodica nije obavijestila austrijske vlasti o smrti. Umjesto toga, jedan od rođaka, državljanin BiH, nastavio je da podiže udovičku penziju pune 18 godine, sve do 2024. godine, kada je prevara otkrivena.

Ovaj slučaj samo je jedan od ukupno 4.865 prijavljenih prevara sa socijalnim davanjima u Austriji tokom 2024. godine. To je najveći broj ikada zabilježen u toj zemlji, a rezultat je pojačane saradnje policije, zavoda za zapošljavanje i drugih nadležnih institucija u borbi protiv zloupotreba.

(Mondo)

