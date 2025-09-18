Policija upozorila građane: Dvije osobe prevarene putem „X-bonova“, šteta 1.500 KM

Policijska uprava Prijedor apeluje na građane da ne obavljaju kupovinu „X-bonova“ niti na drugi način uplaćuju novac nepoznatim licima koja ih kontaktiraju putem čet aplikacija ili društvenih mreža.

U proteklim danima PU Prijedor zaprimila je dvije prijave građana koji su prevareni na ovaj način, pri čemu je ukupna šteta iznosila 1.500 KM.

Prevare se uglavnom zasnivaju na tome da se nepoznata lica putem poruka ili telefonskog poziva lažno predstavljaju kao poznanici i navode građane na kupovinu „X-bonova“ u različitim iznosima, dovodeći ih na taj način u zabludu.

Policija apeluje na građane da budu oprezni prilikom komunikacije putem aplikacija i da ne šalju novac niti „X-bonove“ osobama koje ih kontaktiraju, čak i ako tvrde da ih poznaju.

Svi slučajevi prevara mogu se prijaviti nadležnoj policijskoj stanici. Više informacija o zaštiti od sajber kriminala i načinu prijave sumnjivih aktivnosti dostupno je na internet stranici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske: https://mup.vladars.rs/lat/index.php?vijest=vtk





