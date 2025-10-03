Prevarili banku za skoro 400 hiljada maraka: Tužilaštvu prijavljeno 13 osoba zbog obmana pri dobijanju kredita

Pripadnici Uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske podnijeli su izvještaj protiv 13 osoba koje se sumnjiče da su dobile kredite koristeći lažne dokumente i tako komercionalnoj banci pričinile štetu od 398.000 KM.

Izvor: Shutterstock

Osumnjičeni se terete za krivično djelo „obmana pri dobijanju kredita i drugih pogodnosti“.

Prema saopštenju MUP-a, osumnjičeni su kredite dobili koristeći neistinite i falsifikovane dokumente, čime je banci pričinjena šteta od 398.000 KM.

Pripadnici Uprave kriminalističke policije nastavljaju istragu.