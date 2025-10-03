logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Prevarili banku za skoro 400 hiljada maraka: Tužilaštvu prijavljeno 13 osoba zbog obmana pri dobijanju kredita

Prevarili banku za skoro 400 hiljada maraka: Tužilaštvu prijavljeno 13 osoba zbog obmana pri dobijanju kredita

Autor Nikolina Damjanić
0

Pripadnici Uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske podnijeli su izvještaj protiv 13 osoba koje se sumnjiče da su dobile kredite koristeći lažne dokumente i tako komercionalnoj banci pričinile štetu od 398.000 KM.

Prijavljenoi 13 osoba zbog prevara pri dobijanju kredita Izvor: Shutterstock

Osumnjičeni se terete za krivično djelo „obmana pri dobijanju kredita i drugih pogodnosti“.

Prema saopštenju MUP-a, osumnjičeni su kredite dobili koristeći neistinite i falsifikovane dokumente, čime je banci pričinjena šteta od 398.000 KM.

Pripadnici Uprave kriminalističke policije nastavljaju istragu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

MUP RS banka prevara

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ