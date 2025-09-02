logo
Podrška kolegama zbog Jovića: Banjalučki policajci protestovali pred sudom (FOTO)

Podrška kolegama zbog Jovića: Banjalučki policajci protestovali pred sudom (FOTO)

Autor Nikolina Damjanić
3

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske okupili su se danas ispred Osnovnog suda u Banjaluci, gdje čekaju odluku o pritvoru Radoslavu Joviću i njegovom sinu Mihajlu, osumnjičenim da su u subotu napali i povrijedili trojicu policijskih službenika.

Policajci ispred osnovnog suda u banjaluci Izvor: Srna

Načelnik Odjeljenja za opšti kriminalitet Policijske uprave Banjaluka Siniša Kojdić pozvao je danas građane u Republici Srpskoj da podrže policiju i da zajedno, sa pravosudnim institucijama, rade na povećanju nivoa bezbjednosti.

Na skupu ispred banjalučkog Osnovnog suda, gdje se okupio veliki broj zaposlenih u banjalučkoj Policijskoj upravi i drugim organizacionim jedinicama Ministarstva unutrašnjih poslova da iskažu podršku kolegi koji je teško povrijeđen prije dva dana, Kojdić je poručio da ovo nije prvi napad na policiju, te podsjetio na ubistva u Bijeljini i Prijedoru.

"Postupajući po zakonu i pravilima struke, naš kolega pokušao je da spriječi počinioca u izvršenju krivičnog djela i uspio je u tome. Tada su ga dva lica brutalno napala sa leđa, palicama", rekao je Kojdić i dodao da su još dva policajca povrijeđena tokom intervencije.

Frapantno je, naglasio je Kojdić, da je za vrijeme napada na policijskog službenika u vozilu bilo njegovo maloljetno dijete koje je sve to gledalo.

Kojdić je istakao da javno mnjenje mora da zna da je policija ta koja štiti ovo društvo i građane.

"Ukoliko ne budemo svi radili na tome da se bezbjednost naših građana podigne na viši nivo, nećemo uspjeti. Ne može policija sama", naglasio je Kojdić.

Prema njegovim riječima, ukoliko nema zajedničke borbe, postavlja se pitanje da li treba policija da nastavi svoj posao onako kako joj etika i zakon nalažu ili treba da se sklanja od huligana i okreće glavu, te da se bori za svoj goli opstanak.

Kojdić je poručio građanima da je policija tu za njih, da joj vjeruju i da pozovu u pomoć u vezi bilo čega što je u njihovoj nadležnosti.

(MONDO/Srna)

Osnovni sud Banjaluka MUP RS policija

Mnk

Ovi se okupili da traze neku pravdu. Pa kako vas nije sramota pa viste ti koji zataskuju pravdu. Vase kolege diluju drogu djeci ispred skole i po prakovima. Sram i stid da vas bude.

Dobojlija

Od tri hiljade maraka pa nadalje oni primaju platu da štite javni red i mir. E sad što je policajac postao nakon 6 mjeseci kursa a prije toga bio skladištar pa nije sposoban da se odbrani to nije problem građana. On ima tri puta veću platu od mene jer eto opasan mu posao, pa izdrži brate, nije te niko natjerao

Borik

Sve je to dobro, ali Kojdić je zaštintik i pomagač ubica Davida Dragičevića

