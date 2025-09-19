Osumnjičenima iz akcije "Smagler" produžen pritvor za još dva mjeseca

Okružni sud u Doboju produžio je danas za još dva mjeseca pritvor za 13 lica uhapšenih u policijskoj akciji "Smagler" za trgovinu drogom i druga krivična djela.

Izvor: MUP RS

Pritvor je produžen licima čiji su inicijali D.J, M.V, N.P, A.M, S.M, N.B, D.D, M.K, G.L. i D.J, D.O. i M.P. zbog osnovane sumnje da su počinili krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga, a D.J. i D.K. da su kao saizvršioci počinili tri krivična djela izazivanje opšte opasnosti, saopšteno je iz Okružnog suda Doboj.

Sud je utvrdio da postoje naročite okolnosti koje ukazuju da bi osumnjičeni boravkom na slobodi ometali krivični postupak uticajem na svjedoke koje je u toku istrage neophodno saslušati.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ Republike Srpske su 22. avgusta u akciji "Smagler" uhapsili 16 lica, od kojih je oduzeta droga, novac i skupocjeni automobili.

Na osnovu naredbe Okružnog suda Doboj izvršeni su pretresi na ukupno 60 lokacija na području Doboja, Teslića, Broda i Petrova i oduzeto je 4.512 grama kokaina, 1.380 grama spida, 1.629 grama marihuane, 81 komad medicinskih tableta, 26.410 evra, oružje, municija, mobilni telefoni i više skupocjenih vozila - "audi", "mercedes", "be-em-ve" i "folksvagen".

S obzirom na to da je jedno uhapšeno lice pripadnik Policijske uprave Doboj, biće suspendovan i protiv njega će biti pokrenut disciplinski postupak, dodaje se u saopštenju.

Sve aktivnosti realizovane su pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Doboj u saradnji sa pripadnicima policijskih uprava Doboj, Banjaluka, Prijedor, Gradiška, Mrkonjić Grad i Žandarmerijom MUP-a Republike Srpske.

SRNA