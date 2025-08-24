Akcija "Smagler": Pritvor za 12 osoba u Doboju – Pali dileri, policajac i čuvar KPZ-a

Okružni sud u Doboju odredio je jednomjesečni pritvor za 12 osoba koje su uhapšene u akciji "Smagler" zbog sumnje da su se bavili trgovinom narkotika, a osumnjičeni su i za paljevine tri automobila.

Kako saznaje ATV rješenjem suda pritvoreni su Nikola Paravac, brat Milana Paravca koji u junu uhapšen sa 4,5 kilograma kokaina i unuk bivšeg člana Predsjedništva BiH Borislava Paravca.

Podsjetimo među uhapšenima u pomenutoj akciji su i policajac i čuvar u KPZ-u. Zatim višestruki prestupnik Dario Jekić zvani Jeka, Dušan Dušanić, Aleksandar Miladinović, Nermin Bećirović, Srđan Makrić, Mihajlo Vuković, Dejan Keser, čuvar u KPZ Doboj Dušan Okilj, Mišo Kuprešak, policijski službenik PU Doboj Miloš Pejić i Goran Lazić. Jedna osoba je puštena da se brani sa slobode.

Svima se na teret stavlja da su počinili krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet drogom, odnosno da su duži period neovlašteno nabavljali, držali i prodavali drogu.

Pojedini članovi grupe osumnjičeni su i za izazivanje opšte opasnosti. Radi se o paljevina tri vozila, među kojima je i automobil poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske Amira Hurtića iz poslaničke grupe SDA - BH Zeleni.

"Keseru se na teret stavlja da je u organizaciji i pod rukovodstvom Jekića vršio paljevina vozila", kaže izvor blizak istrazi.

Akciju ”Smagler”, po nalogu tužilaštva i suda u Doboju, sproveli su policijski službenici Uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske, u saradnji sa PU Doboj, Banjaluka, Prijedor, Gradiška, Mrkonjić Grad i Žandarmerijom.

U okviru akcije izvršeni su pretresi na oko 40 lokacija na području Doboja, Teslića, Broda, Petrova i Stanara.

Tokom akcije ukupno je oduzeto oko 7,5 kilograma droge i to 4,5 kilograma kokaina, 1,38 kilograma spida, 1,6 kilograma marihuane, 81 medicinska tableta. Oduzeto je i oko 140.000 KM, oružje, municija, sedam skupocjenih vozila među kojima su audi, mercedes, BMW, folskvagen, mobilni telefoni i drugi predmeti koji će poslužiti kao dokaz u daljem postupku.