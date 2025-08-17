logo
Zapalio se automobil na auto-putu Doboj–Prnjavor, vozači upozoravaju na oprez (VIDEO)

Autor Nikolina Damjanić
0

Na auto-putu Doboj–Prnjavor danas je iz nepoznatih razloga došlo do požara na jednom automobilu. Na društvenim mrežama i lokalnim Viber grupama vozači upozoravaju jedni druge da budu oprezni pri prolasku tom dionicom.

doboj.PNG Izvor: Viber grupa "Patrole - radari - duali - rameri"

Na snimcima koji kruže društvenim mrežama vidi se da je na terenu vatrogasno vozilo, ali još uvijek nije poznato šta je uzrokovalo požar, niti da li je bilo povrijeđenih.

Iz nadležnih službi za sada nema dodatnih informacija. Vozači se mole da smanje brzinu i drže siguran razmak dok prolaze tim dijelom autoputa.

(MONDO)

