Požar kod Maglaja se širi ka Doboju: "Pravimo zaštitne pojaseve, dijelovi terena su minirani"

Načelnik Odjeljenja civilne zaštite grada Doboj Jugoslav Starčević izjavio je da su angažovani svi kapaciteti da se obezbijedi tampon zona kako bi se spriječilo širenje požara iz pravca federalne opštine Maglaj.

Izvor: Srna/Civilna zaštita Doboj

Starčević je rekao Srni da je požar na području federalnog naselja Donjeg Rakovca zahvatio oko 500 dunuma borove šume i da je na oko 1,5 kilometar udaljen od međuentitetske granice sa Dobojem.

"Požar se širi ka rejonima Borova glava, Rajčevo i Beljevnice", izjavio je Stevanović i naveo da su na terenu pripadnici dobojske civilne zaštite, vatrogasno -spasilačke jedinice i šumskog gazdinstva radi pravljenja zaštitnih pojasa.

On je upozorio i na prisustvo vjetra od kojeg zavisi smjer širenja požara.

Starčević je naveo da u blizini nema naseljenih kuća, dok su dijelovi zahvaćenog požarišta su minirani.

Mondo/Srna