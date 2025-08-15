logo
Čitaoci reporteri

Mašine na granici kod Doboja prave zaštitni pojas protiv požara iz pravca Maglaja

Autor Nikolina Damjanić
0

Na granici sa Federacijom BiH iz pravca Doboja angažovane su mašine kako bi napravile zaštitni pojas kojim bi se spriječilo širenje požara od Maglaja gdje gori borova šuma, rečeno je u gradskoj Civilnoj zaštiti.

Požar iz Maglaja se širi ka Doboju Izvor: Srna/Milena Koprivica

Načelnik Odjeljenja civilne zaštite Jugoslav Stevanović očekuje da će ove preventivne mjere sprečiti prelazak požara koji se širi na području naselja Donji Rakovac i zahvatio je oko 500 dunuma borove šume.

Požar je na oko 1,5 kilometar udaljen od međuentitetske granice sa Dobojem i širi se ka rejonima Borova glava, Rajčevo i Beljevnice, rekao je Stevanović i dodao da u blizini nema naseljenih kuća, ali da su dijelovi zahvaćenog požarišta minirani.

On je naveo da su na terenu pripadnici dobojske Civilne zaštite, vatrogasno-spasilačke jedinice i šumskog gazdinstva, koji mehanizacijom i naprtnjačama prave zaštitni pojas u dubini od jednog kilometra.

Načelnik opštine Maglaj Maid Suljaković rekao je Srni da je dobio informaciju da je požar stavljen pod kontrolu, da trenutno ne postoji potreba za dodatnim ljudstvom izuzev ako se usljed vjetra vatra ne otrgne kontroli.

On je dodao da je u kontaktu sa dobojskim kolegama.

(Srna/MONDO)

