Vatra guta Trebinjsko polje: Vatrogasci se bore protiv požara u Gomiljanima, ugroženi vinogradi i kuće (FOTO)

Na području sela Gomiljani izbio je požar, a vatra je zahvatila travu i nisko rastinje, izjavio je zamjenik komandira trebinjskih vatrogasaca Neđo Ćuk.

Izvor: RTRS/screenshot

On je naveo da je situacija teška jer se vatra raširila po cijelom polju koje je obraslo visokom travom, a u kome ima i vinograda i kuća koje treba odbraniti.

Ćuk je istakao da je na terenu 20 ljudi, vatrogasaca i mještana koji se trude da vatru stave pod kontrolu.

Na području opštine Bileća danas su aktivna tri požara, uglavnom u nepristupačnom području, pa kuće nisu ugrožene, rekao je komandir bilećkih vatrogasaca Radomir Radmilović.

On je istakao da u selu Krstače gori u nepristupačnom području i da vatrogasci suzbijaju dalje širenje vatre prema naseljenom dijelu.

Gori i oko sela Zvijerina i zaustavljeno je širenje vatre prema selu.

U selu Dlakoše vatra ne prijeti kućama, ali se jedan požarni krak sa tog područja širi prema selu Zasadi i vatrogasci su na terenu i prate situaciju.

(Mondo/Srna)