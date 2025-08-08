logo
Osumnjičeni za dvostruko ubistvo u Šamcu sproveden u dobojsko Tužilaštvo

Osumnjičeni za dvostruko ubistvo u Šamcu sproveden u dobojsko Tužilaštvo

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

U nadležnost Okružnog javnog tužilaštva u Doboju sproveden je Ranko Jaćimović iz Šamca, koji je osumnjičen da je na području ove opštine ubio dvije osobe, a jednu ranio.

Ranko Jaćimović iz Šamca sproveden u Tužilaštvo Izvor: pravosudje.ba

On je osumnjičen da je sinoć hicima iz pištolja ubio dvije osobe, a jednu ranio.

Iz Policijske uprave Bijeljina ranije je saopšteno da je R.J. uhapšen jutros u šest časova.

Iz dobojske Bolnice jutros su rekli da je Milutin Trifunović (51) zadobio prostrelnu ranu stomaka usljed koje su povrijeđeni unutrašnji organi, tanko i debelo crijevo, te je hirurški zbrinut i njegovo zdravstveno stanje nakon operacije je stabilno.

(Srna)

tužilaštvo Doboj Šamac Ubistva

