Zbog dvostrukog ubistva: U Šamcu u nedjelju Dan žalosti

Na području opštine Šamac za nedjelju, 10. avgust, proglašen je Dan žalosti povodom dvostrukog ubistva koje se dogodilo u šamačkom naselju Donja Slatina, saopšteno je danas iz Opštinske uprave.
Iz opštine Šamac upućene su najiskrenije izjave saučešća porodicama nastradalih.
Dan žalosti se obilježava spuštanjem zastave na pola koplja na zgradi Opštinske uprave, javnim preduzećima, javnim ustanovama i svim drugim organizacijama na području opštine Šamac.
"Tokom Dana žalosti, na javnim mjestima neće se održavati programi javnog i zabavnog karaktera, niti će se emitovati muzika u ugostiteljskim i trgovinskim objektima", navodi se u saopštenju.
Opštinska uprava Šamac pozvala je fizička i pravna lica koja obavljaju ugostiteljsku djelatnost, kao i medije koji djeluju na području opštine Šamac da svoje poslovanje prilagode obilježavanju Dana žalosti, u znak poštovanja prema nastradalim sugrađanima i njihovim porodicama.
Policijskoj stanici Šamac sinoć je u 19.10 časova prijavljeno da je u mjestu Donja Slatina došlo do upotrebe pištolja i da su dva lica ubijena, a jedno ranjeno.
Osumnjičeni za dvostruko ubistvo u Šamcu uhapšen je jutros, potvrđeno je u Policijskoj upravi Bijeljina.
Iz dobojske Bolnice jutros su rekli da je Milutin Trifunović (51) zadobio prostrijelu ranu stomaka usljed koje je došlo do povreda unutrašnjih organa, tankog i debelog crijeva, te je hirurški zbrinut.
(Srna)