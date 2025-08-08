Zbog dvostrukog ubistva: U Šamcu u nedjelju Dan žalosti

Na području opštine Šamac za nedjelju, 10. avgust, proglašen je Dan žalosti povodom dvostrukog ubistva koje se dogodilo u šamačkom naselju Donja Slatina, saopšteno je danas iz Opštinske uprave.

Izvor: Opštinska uprava Šamac

Iz opštine Šamac upućene su najiskrenije izjave saučešća porodicama nastradalih.

Dan žalosti se obilježava spuštanjem zastave na pola koplja na zgradi Opštinske uprave, javnim preduzećima, javnim ustanovama i svim drugim organizacijama na području opštine Šamac.

"Tokom Dana žalosti, na javnim mjestima neće se održavati programi javnog i zabavnog karaktera, niti će se emitovati muzika u ugostiteljskim i trgovinskim objektima", navodi se u saopštenju.

Opštinska uprava Šamac pozvala je fizička i pravna lica koja obavljaju ugostiteljsku djelatnost, kao i medije koji djeluju na području opštine Šamac da svoje poslovanje prilagode obilježavanju Dana žalosti, u znak poštovanja prema nastradalim sugrađanima i njihovim porodicama.

Policijskoj stanici Šamac sinoć je u 19.10 časova prijavljeno da je u mjestu Donja Slatina došlo do upotrebe pištolja i da su dva lica ubijena, a jedno ranjeno.

Osumnjičeni za dvostruko ubistvo u Šamcu uhapšen je jutros, potvrđeno je u Policijskoj upravi Bijeljina.

Iz dobojske Bolnice jutros su rekli da je Milutin Trifunović (51) zadobio prostrijelu ranu stomaka usljed koje je došlo do povreda unutrašnjih organa, tankog i debelog crijeva, te je hirurški zbrinut.

