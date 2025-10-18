logo
Više od 50 godina lažirao da je slijep i uzimao novac: Italijan varao državu na bizaran način

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Sedamdesetogodišnji muškarac iz Vićence optužen je za prevaru nakon što je navodno više od 50 godina lažirao sljepilo i primio preko milion evra u invalidskim naknadama. Vlasti su ga razotkrile zahvaljujući tajnom nadzoru i video-snimcima koji osporavaju njegove tvrdnje.

Italijan tvrdio da je slijep kako bi dobijao invalidninu Izvor: Ground Picture/Shutterstock

Vlasti u Italiji podigle su optužnicu za prevaru protiv 70-godišnjeg muškarca iz Vićence, koji je navodno lažirao potpuno sljepilo više od pet decenija kako bi nezakonito primao više od milion evra u vidu invalidskih naknada.

Muškarac je počeo da prima novac prije 53 godine, tvrdeći da je izgubio vid u nesreći na radu. Međutim, tokom nedavne provjere koju je sprovela finansijska policija u Vićenci, pojavile su se sumnje u njegove tvrdnje.

Istražitelji su ga stavili pod nadzor i zabilježili video-snimke koji su opovrgli njegove izjave. Na snimcima se vidi kako samostalno obavlja svakodnevne aktivnosti, kao što su rad u bašti sa oštrim alatom i pregledanje proizvoda na pijaci prije nego što ih kupi.

Dalji dokazi pokazali su da samostalno upravlja finansijama, što dodatno ukazuje na to da nije bio slijep. Tužilaštvo u Vićenci optužilo ga je za prevaru, a njegova invalidska penzija je suspendovana. Vlasti sada rade na povraćaju nezakonito stečenih sredstava.

(MONDO/PakistanToday)

Tagovi

Italija prevara osobe sa invaliditetom

