Eksplodirala bomba ispod automobila poznatog novinara

Eksplodirala bomba ispod automobila poznatog novinara

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Ispod automobila poznatog italijanskog novinara Sigfrida Ranučija noćas je eksplodirala bomba.

Bomba ispod automobila novinara Sigfrida Ranučija Izvor: Cecilia Fabiano / LaPresse / Profimedia

Bomba koja je eksplodirala noćas uništila je automobil poznatog italijanskog novinara Sigfrida Ranučija, a u eksploziji nije bilo nastradalih, objavljeno je danas na portalu istraživačke emisije Report koju on vodi na trećem kanalu javne televizije RAI.

Kola njegove ćerke i fasada zgrade oštećeni su u eksploziji koja se dogodila oko 20 kilometara južno od Rima, naveo je isti izvor.

"Snaga eksplozije bila je tolika da je mogla da ubije da je neko prošao pored u tom trenutku", piše na portalu i dodaje se da je otvorena istraga.

Na vijest o eksploziji stigle su osude brojnih političkih zvaničnika sa svih strana političkog spektra. Konzervativna premijerka Đorđa Meloni izrazila je "punu solidarnost" sa novinarom i "čvrsto osudila težak čin zastrašivanja".

U galeriji pogledajte fotografije zabilježene ispred njegove kuće nedaleko od Rima:

"Sloboda i nezavisnost informisanja su vrednosti naše demokratije kojih se ne možemo odreći i koje ćemo nastaviti da branimo", dodala je ona.

Na portalu emisije Report piše da je on napravio istoriju u istraživačkom novinarstvu na televiziji.

"Sigfrido Ranuči i tim Report još jednom su u prvim redovima sa istragama i produbljivanjima o politici, ekonomiji i društvu", piše na sajtu.

U klasifikaciji Reportera bez granica o slobodi medija za 2025. godinu Italijaje na ne tako slavnom 49. mestu, piše agencija Frans pres.

(Kurir/Beta/MONDO)

