U škole širom Srbije stigle dojave o bombama: Učenici su evakuisani, policija na terenu

U osnovne i srednje škole u više gradova u Srbiji stigle su dojave o bombama

Izvor: Fotosr52/Shutterstock

Dojave o bombama stigle su jutros na nekoliko mejl adresa osnovnih i srednjih škola u Srbiji. Pripadnici MUP-a odmah su izašli na teren.

Dojava o bombi u dvije novopazarske škole

Dvije najveće novopazarske osnovne škole, "Bratstvo" i "Rifat Burdžović Tršo" dobile su jutros mejl o postavljenoj bombi. Pripadnici MUP-a su na terenu, piše RTS.

Direktor OŠ “Bratstvo” Dejan Kolundžić kaže da su mejl vidjeli po dolasku radnika u tu obrazovnu ustanovu i da su roditelji i učenici odmah obavješteni da se nastava neće održavati dok MUP ne obavi uviđaj. Na isti način je postupljeno i u OŠ “Rifat Burdžović Tršo”.

OŠ “Bratstvo” je najveća novopazarska škola koja broji više od 2.000 učenika dok OŠ "Rifat Burdžović Tršo" broji nešto više od 1.500 učenika.

Drama u prijepoljskoj školi

Prije početka prvog školskog zvona, djeca i roditelji koji su pristizali u Osnovnu školu Vladimir Perić Valter u Prijepolju obavješteni su da je stigla dojava da je u zgradi postavljena bomba.

"Zbog toga učenici nisu ni ušli u školsko dvorište, već su odmah zadržani na bezbjednoj udaljenosti. Na lice mjesta očekuje se dolazak pripadnika MUP-a i kontradiverzionih ekipa koje će izvršiti detaljan pregled škole i okolnog prostora", potvrđeno je za RINU.

Za sada nema potvrde o tome da li je u pitanju lažna dojava ili stvarna prijetnja, a situacija se prati i o daljim koracima će odlučivati nadležni organi.

Dojave o bombi u Vranju

Na službeni mejl Gimnazije "Bora Stanković", a zatim i još nekoliko vranjskih osnovnih i srednjih škola stiglo je obavještenje da je u školi bomba.

Policija je ovaj slučaj potvrdila što se tiče Gimnazije, odakle su učenici evakuisani, a roditelji su rekli da je isti slučaj u školama Vuk Karadžić i Radoje Domanović.

Prema nezvaničnim informacijama evakuisana su djeca i iz drugih škola. Kako piše VOM, na meti su i seoske škole. Konkretko, dojava je stigla i u seoskoj školi u Ćukovcu.

Roditelji učenika škole Vuk Karadžić dobili su poruku direktorke škole u kojoj stoji:

"Obavještavamo vas da danas, 2. oktobra 2025. godine, učenici neće imati nastavu u školi zbog dojave o bombi i potrebe da se izvrši detalјna provjera bezjednosti od strane nadležnih službi. Molimo učenike da danas ne dolaze u školu. O svim narednim koracima i nastavku rada škole bićete blagovremeno obavješteni. Hvala na razumjevanju."

Zaposleni u Zdravstvenom centru kažu da je otkazan planirani sistematski pregled učenika u školi „Radoje Domanović“, a roditelji javljaju da nema nastave ni u Hemijskoj ni u Tehničkoj školi.

Na meti i škole u Bačkoj Palanci

U Bačkoj Palanci jutros je stigla dojava o bombi u dve osnovne škole – OŠ "Desanka Maksimović" i OŠ "Zdravko Čelar" u Čelarevu.

Policija je odmah izašla na teren, a učenici i zaposleni su evakuisani iz zgrada, piše BAP.

Prema nezvaničnim informacijama, dojava je stigla mejlom na adrese škola. Nadležne službe sprovode kontradiverzioni pregled objekata i okolnog prostora, a nastava je obustavljena dok pregled ne bude završen.

Dojava o bombi u školi u Trgovištu

Na službeni email u Osnovnoj školi Branko Radičević ovog jutra takođe je stigao email sa dojavom o bombi, zbog čega je slučaj prijavljen i nastava se ne odvija.

(Kurir/MONDO)