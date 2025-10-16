logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Drama u Peskari: Više od 1.000 učenika evakuisano iz škole (Video)

Drama u Peskari: Više od 1.000 učenika evakuisano iz škole (Video)

Autor D.B. Izvor mondo.rs
0

Evakuisana je srednja škola u Peskari zbog mirisa od kog su ljudi počeli da povraćaju.

Više od 1.000 učenika evakuisano iz škole u Italiji Izvor: X/Agenzia_Ansa/printscreen

Srednja škola u Peskari u Italiji je danas hitno evakuisana zbog mirisa nepoznatog porijekla koji je počeo da se širi od kojeg je mnogim ljudima pozlilo i počeli su da povraćaju, piše italijanski list "Korijere de la Sera". Na lice mjesta stiglo je pet ambulantnih vozila u državnu srednju školu Markoni u Peskari.

Jedna grupa ljudi kojima je naglo pozlilo su hitno hospitalizovani, dok je drugima ukazana ljekarska pomoć na licu mjesta. Prema izvorima italijanskog lista iz ljekarskih službi, uzrok trovanja je najvjerovatnije amonijak.

On je navodno iscurio iz školske laboratorije iz zasad nepoznatih razloga. Druga verzija glasi da je navodno curio gas iz klima uređaja, ali zasad ni jedna ni druga teorija nisu zvanično potvrđene.

Evakuisano je više od hiljadu učenika nakon alarma u školi. Mnogi su se uplašili jer nisu znali o čemu je riječ.

Škola je hitno zatvorena do daljnjeg, po nalogu zamjenice gradonačelnika Peskare Marije Rita Karote. Dok se ne izvrše sve tehničke provjere, škola ostaje zatvorena.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Italija škola evakuacija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ