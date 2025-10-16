Drama u Peskari: Više od 1.000 učenika evakuisano iz škole (Video)

Evakuisana je srednja škola u Peskari zbog mirisa od kog su ljudi počeli da povraćaju.

Izvor: X/Agenzia_Ansa/printscreen

Srednja škola u Peskari u Italiji je danas hitno evakuisana zbog mirisa nepoznatog porijekla koji je počeo da se širi od kojeg je mnogim ljudima pozlilo i počeli su da povraćaju, piše italijanski list "Korijere de la Sera". Na lice mjesta stiglo je pet ambulantnih vozila u državnu srednju školu Markoni u Peskari.

Jedna grupa ljudi kojima je naglo pozlilo su hitno hospitalizovani, dok je drugima ukazana ljekarska pomoć na licu mjesta. Prema izvorima italijanskog lista iz ljekarskih službi, uzrok trovanja je najvjerovatnije amonijak.

On je navodno iscurio iz školske laboratorije iz zasad nepoznatih razloga. Druga verzija glasi da je navodno curio gas iz klima uređaja, ali zasad ni jedna ni druga teorija nisu zvanično potvrđene.

Evakuisano je više od hiljadu učenika nakon alarma u školi. Mnogi su se uplašili jer nisu znali o čemu je riječ.

Škola je hitno zatvorena do daljnjeg, po nalogu zamjenice gradonačelnika Peskare Marije Rita Karote. Dok se ne izvrše sve tehničke provjere, škola ostaje zatvorena.

Liceo evacuato a Pescara, scatta il protocollo per la maxi-emergenze. Malori dopo che una sostanza irritante si è sprigionata nella struttura.#ANSApic.twitter.com/EosEpUf6rS — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa)October 16, 2025

(Mondo)