logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Panika u Vijetnamu: Prijeti prirodna katastrofa, evakusano više od 250.000 ljudi

Panika u Vijetnamu: Prijeti prirodna katastrofa, evakusano više od 250.000 ljudi

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

Vijetnam evakuiše preko 250.000 ljudi pred dolazak tajfuna Bualoi. Očekuju se snažni vjetrovi, poplave i klizišta u čeličnoj regiji zemlje.

tajfun prijeti vijetnamu, masovna evakuacija Izvor: YouTube/printscreen/7NEWS Australia

Vijetnam planira da evakuiše više od 250.000 ljudi u nedjelju prije dolaska tajfuna Bualoi, za koji se očekuje da će pogoditi središnji dio zemlje, regiju u kojoj se proizvodi čelik.

Oluja, deseta koja je ove godine pogodila Vijetnam, trenutno je na moru i kreće se brzinom preko 130 kilometara na sat. Očekuje se da će stići do kopna u 19.00 sati po lokalnom vremenu, objavio je meteorološki zavod.

Državni mediji javljaju da Danang, najveći grad u središnjem Vijetnamu, planira da evakuiše više od 210.000 ljudi. Iz obalnog grada Hue će se evakuisati oko 32.000 ljudi, a iz grada Ha Tinh 15.000 ljudi.

U iščekivanju oluje mobilisano je gotovo 117.000 vojnika. Četiri nacionalna aerodroma su zatvorena, a svi ribarski brodovi na putu tajfuna su pozvani u luku.

"Ovo je oluja koja se vrlo brzo kreće, vrlo visokog intenziteta koja utiče na široko područje, sposobna da uzrokuje razne vrste prirodnih katastrofa poput jakih vetrova, bujičnih kiša, poplava, klizišta i obalnih poplava", upozorio je Mai Van Kiem, upravnik zavoda.

Prema podacima Ministarstva poljoprivrede, u Vijetnamu je u prvih sedam mjeseci 2025. godine zbog prirodnih katastrofa poginulo ili nestalo više od 100 ljudi. Ekonomski gubici procijenjeni su na 21 milion dolara.

Vijetnam je prošlog septembra pretrpio gubitak od 3,3 milijarde dolara zbog tajfuna Jagi, koji je prohujao sjeverom zemlje i odnio stotine života.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

tajfun Vijetnam evakuacija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ