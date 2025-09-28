Panika u Vijetnamu: Prijeti prirodna katastrofa, evakusano više od 250.000 ljudi

Vijetnam evakuiše preko 250.000 ljudi pred dolazak tajfuna Bualoi. Očekuju se snažni vjetrovi, poplave i klizišta u čeličnoj regiji zemlje.

Izvor: YouTube/printscreen/7NEWS Australia

Vijetnam planira da evakuiše više od 250.000 ljudi u nedjelju prije dolaska tajfuna Bualoi, za koji se očekuje da će pogoditi središnji dio zemlje, regiju u kojoj se proizvodi čelik.

Oluja, deseta koja je ove godine pogodila Vijetnam, trenutno je na moru i kreće se brzinom preko 130 kilometara na sat. Očekuje se da će stići do kopna u 19.00 sati po lokalnom vremenu, objavio je meteorološki zavod.

Državni mediji javljaju da Danang, najveći grad u središnjem Vijetnamu, planira da evakuiše više od 210.000 ljudi. Iz obalnog grada Hue će se evakuisati oko 32.000 ljudi, a iz grada Ha Tinh 15.000 ljudi.

U iščekivanju oluje mobilisano je gotovo 117.000 vojnika. Četiri nacionalna aerodroma su zatvorena, a svi ribarski brodovi na putu tajfuna su pozvani u luku.

"Ovo je oluja koja se vrlo brzo kreće, vrlo visokog intenziteta koja utiče na široko područje, sposobna da uzrokuje razne vrste prirodnih katastrofa poput jakih vetrova, bujičnih kiša, poplava, klizišta i obalnih poplava", upozorio je Mai Van Kiem, upravnik zavoda.

Prema podacima Ministarstva poljoprivrede, u Vijetnamu je u prvih sedam mjeseci 2025. godine zbog prirodnih katastrofa poginulo ili nestalo više od 100 ljudi. Ekonomski gubici procijenjeni su na 21 milion dolara.

Vijetnam je prošlog septembra pretrpio gubitak od 3,3 milijarde dolara zbog tajfuna Jagi, koji je prohujao sjeverom zemlje i odnio stotine života.

(MONDO)