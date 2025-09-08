logo
Nakon provjere: Aerodromski terminal na Hitrou proglašen bezbjednim

0

Jedan od četiri terminala na londonskom aerodromu Hitrou, koji je ranije evakuisan zbog "mogućeg incidenta sa opasnim materijalima", ponovo je otvoren nakon što je proglašen bezbjednim, saopštila je uprava aerodroma.

Evakuisan dio aerodroma Hitrou Izvor: Amer Ghazzal / Shutterstock Editorial / Profimedia

Hitrou, najprometniji aerodrom u Evropi, izvinio se zbog poremećaja saobraćaja i objavio na "Iksu" da "čini sve što može" da bi osigurao da svi avioni polete po planu.

Portparol londonske vatrogasne brigade rekao je da je intervencija na aerodromu okončana.

Terminal četiri britanskog aerodroma, koji opslužuje evropske letove i one ka dalekim destinacijama, privremeno je zatvoren u večernjim časovima dok su specijalizovane ekipe bile raspoređene da izvrše procjenu.

Vatrogasna brigada je saopštila da su bolničari pregledali oko 20 ljudi na licu mjesta. Priroda incidenta nije otkrivena. 

(Srna/MONDO)

