logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Kao u 'Gladijatoru'": Tajni tunel cara Komoda prvi put otvoren za javnost (FOTO/VIDEO)

"Kao u 'Gladijatoru'": Tajni tunel cara Komoda prvi put otvoren za javnost (FOTO/VIDEO)

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Nekada tajni prolaz u Koloseumu, nazvan po zastrašujućem drevnom rimskom caru Komodu, koji se pojavljuje u holivudskom blokbasteru "Gladijator", prvi put je otvoren za javnost.

Tajni tunel cara Komoda prvi put otvoren za javnost Izvor: Roma / Zuma Press / Profimedia

Prolaz je napravljen kroz temelje Koloseuma između kraja prvog vijeka nove ere i početka drugog vijeka nove ere, kao dodatak originalnom projektu.

Takozvani Komodov prolaz omogućavao je carevima da uđu u arenu i gledaju gladijatorske borbe i druge spektakle bez miješanja sa gomilom.

"Ovaj prolaz je sada prvi put otvoren za javnost. Posjetioci će osjetiti kako je to bilo biti car", rekla je arheolog Barbara Nacaro za Rojters.

Prolaz je otkriven u 19. vijeku i povezan je sa Komodom jer istorijski zapisi govore da je preživio pokušaj atentata u podzemnom prolazu.

Nekada je imao mermerne zidove, kasnije zamijenjene malterom ukrašenim pejzažima, a ostale su sačuvane i niše sa ukrasima.

Na zidovima i svodu su, takođe, prikazane mitološke scene kao i detalji iz arene, uključujući borbe gladijatora i medvjeda.

Neki tragovi dekoracija su ostali, ali veoma vlažni uslovi u podzemnom prolazu otežavaju konzervaciju.

"Ipak, posjetioci će moći da steknu predstavu o tome kako je izgledao u antici zahvaljujući virtuelnoj rekonstrukciji prikazanoj u videu", rekla je Nacarova.

Koloseum je otvoren 80. godine nove ere.

Komod je bio rimski car koji je vladao od 177. do 192. godine. Služio je zajedno sa svojim ocem Markom Aurelijem od 177. do njegove smrti 180. godine, a od tada je vladao sam dok nije ubijen.

Komodovo ubistvo 192. godine, od strane rvača u kadi koji ga je držao pod vodom, označilo je kraj dinastije Nerva–Antonin.

Tagovi

Italija Rim istorija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA