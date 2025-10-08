"Kao u 'Gladijatoru'": Tajni tunel cara Komoda prvi put otvoren za javnost (FOTO/VIDEO)

Nekada tajni prolaz u Koloseumu, nazvan po zastrašujućem drevnom rimskom caru Komodu, koji se pojavljuje u holivudskom blokbasteru "Gladijator", prvi put je otvoren za javnost.

Prolaz je napravljen kroz temelje Koloseuma između kraja prvog vijeka nove ere i početka drugog vijeka nove ere, kao dodatak originalnom projektu.

Takozvani Komodov prolaz omogućavao je carevima da uđu u arenu i gledaju gladijatorske borbe i druge spektakle bez miješanja sa gomilom.

"Ovaj prolaz je sada prvi put otvoren za javnost. Posjetioci će osjetiti kako je to bilo biti car", rekla je arheolog Barbara Nacaro za Rojters.

Prolaz je otkriven u 19. vijeku i povezan je sa Komodom jer istorijski zapisi govore da je preživio pokušaj atentata u podzemnom prolazu.

Nekada je imao mermerne zidove, kasnije zamijenjene malterom ukrašenim pejzažima, a ostale su sačuvane i niše sa ukrasima.

Na zidovima i svodu su, takođe, prikazane mitološke scene kao i detalji iz arene, uključujući borbe gladijatora i medvjeda.

Neki tragovi dekoracija su ostali, ali veoma vlažni uslovi u podzemnom prolazu otežavaju konzervaciju.

"Ipak, posjetioci će moći da steknu predstavu o tome kako je izgledao u antici zahvaljujući virtuelnoj rekonstrukciji prikazanoj u videu", rekla je Nacarova.

Koloseum je otvoren 80. godine nove ere.

Komod je bio rimski car koji je vladao od 177. do 192. godine. Služio je zajedno sa svojim ocem Markom Aurelijem od 177. do njegove smrti 180. godine, a od tada je vladao sam dok nije ubijen.

Komodovo ubistvo 192. godine, od strane rvača u kadi koji ga je držao pod vodom, označilo je kraj dinastije Nerva–Antonin.