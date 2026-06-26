Hapšenje zbog lažnih profila: Osumnjičeni putem društvenih mreža iznuđivao novac

Policijski službenici Jedinice za visokotehnološki kriminalitet Uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske uhapsili su S.R. zbog sumnje da je počinio krivično djelo "Neovlašteno korištenje ličnih podataka".
Osumnjičeni se tereti da je putem društvenih mreža kreirao više lažnih profila, pri čemu je zloupotrebljavao lične podatke, fotografije i brojeve telefona drugih osoba.
Koristeći tako pribavljene podatke, osumnjičeni je stupao u kontakt sa drugim korisnicima, dovodeći ih u zabludu lažnim predstavljanjem, te je od njih tražio novčane uplate, saopšteno je iz MUP-a RS.
Na osnovu naredbe Osnovnog suda u Banjaluci, a pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, izvršen je pretres prostorija koje koristi osumnjičeni. Tokom pretresa pronađeni su i oduzeti mobilni telefoni, SIM kartice i drugi dokazi koji se dovode u vezu sa izvršenjem ovog krivičnog djela.
Nadležne službe nastavljaju rad na dokumentovanju slučaja, a protiv osumnjičenog slijede dalje zakonske mjere u skladu sa Krivičnim zakonikom Republike Srpske.