logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kraj gužvama na šalterima: MUP RS uvodi elektronsko zakazivanje termina za lične karte, vozačke i registraciju

Kraj gužvama na šalterima: MUP RS uvodi elektronsko zakazivanje termina za lične karte, vozačke i registraciju

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
0

Od ponedjeljka, 29. juna, MUP Republike Srpske omogućava elektronsko zakazivanje termina za lične karte, vozačke dozvole i registraciju u Banjaluci.

e-usluge mup rs Izvor: MUP RS

Ministartvo unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srpske od ponedjeljka, 29. juna, omogućiće elektronsko zakazivanje termina za predaju i preuzimanje lične karte, prijavu prebivališta/boravišta i promjenu adrese stana, te predaju i preuzimanje vozačke dozvole i produženje važenja registracije vozila.

Ova usluga će na platformi "E-servisi" MUP-a Srpske od početka naredne sedmice biti dostupna građanima Banjaluke, dok se u julu očekuje i u ostalim lokalnim zajednicama.

Riječ je o proširenju elektronskih usluga nakon što je lani omogućeno elektronsko zakazivanje termina za podnošenje zahtjeva za izdavanje i preuzimanje putne isprave.

Iz MUP-a Srpske navode da se termini za nove usluge mogu zakazati posredstvom zvanične platforme "E-serivisi" na stranici MUP-a, te da građani treba da daju osnovne podatke za identifikaciju, a sistem će dalje omogućiti izbor željenog datuma i vremena.

Da bi građani mogli zakazati termin potrebno je da se izvrši registracija, odnosno da se kreira nalog na portalu "eUsluge" MUP-a Srpske, a nakon popunjavanja podataka na mejl se dobija šifra ili token za potvrdu vlasništva adrese elektronske pošte, čijim se unosom završava proces registracije, nakon čega se mogu koristiti elektronske usluge.

Osim ličnog termina zakazivanja koji traje 10 minuta, postoji mogućnost zakazivanja porodičnog termina za prijavu prebivališta/boravišta ili promjenu adrese stana koji traje 30 minuta (za najviše pet lica).

Ove elektronske usluge dio su kontinuirane opredijeljenosti MUP-a Republike Srpske ka unapređenju i digitalizaciji svojih usluga da bi se dodatno olakšao pristup potrebnim dokumentima i pojednostavila komunikacija između građana i institucija.

Iz MUP-a Republike Srpske pozivaju građane da koriste ove usluge koje će im omogućiti da bez dugih čekanja ostvare svoja prava.

Tagovi

MUP RS lični dokumenti

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ