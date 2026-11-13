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Uhapšeno još policajaca zbog smrti Dalibora Dragijevića: Novi šok u slučaju ubistva Danke Ilić

Uhapšeno još policajaca zbog smrti Dalibora Dragijevića: Novi šok u slučaju ubistva Danke Ilić

Autor Mihajlo Popović Izvor Mondo
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Uhapšeno još sedam policajaca iz Bora zbog sumnje da su učestvovali u prebijanju Dalibora Dragijevića.

Uhapšeno još policajaca zbog smrti Dalibora Dragijevića Izvor: Facebook/screenshot

Danas je uhapšeno još sedam policajaca iz Policijske uprave Bog zbog sumnje da su umiješani u smrt Dalibora Dragijevića, brata Dejana Dragijevića koji je sa Srđanom Jankovićem osumnjičen za ubistvo Danke Ilić (2) u mjestu Banjsko Polje kod Bora 26. marta 2024. godine, saznaje "Nova S".

Obdukcija je pokazala da je Dalibor Dragijević preminuo nakon prebijanja u pritvoru iako je Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) tada tvrdio da je imao srčanih problema zbog čega je, kako su tada naveli, preminuo.

Akciju današnjeg hapšenja izveo je Sektor unutrašnje kontrole MUP Srbije po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu.

Uhapšeno je sedam pripadnika MUP Srbije - M. M., S.F., D.B., N.Ž., D.P., D.J. i M. R. 

Prethodno je uhapšeno osam policajaca i bivših pripadnika Uprave kriminalističke policije (UKP) zbog sumnje da su učestvovali u prebijanju Dalibora Dragijevića. 

Da podsjetimo, Dejan Dragijević i Srđan Janković su osumnjičeni da su 26. marta 2024. godine u Banjskom polju kod Bora udarili automobilom dvogodišnju djevojčicu. Nakon toga su, kako se sumnja, stavili Danku u vozilo i bacili njeno tijelo na deponiju odakle su ga kasnije premjestili. Tijelo djevojčice nikada nije pronađeno.

(Mondo)

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Tagovi

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