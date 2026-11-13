Padavine napravile haos u Hrvatskoj: Automobili zaglavili u snijegu, na sve strane kamioni bez zimske opreme

Snažna bura i zimski uslovi stvaraju velike probleme u drumskom i pomorskom saobraćaju, zbog čega su zatvoreni pojedini putevi, a brojne brodske linije su u prekidu.

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Čitalac Indeksa je javio da na auto-putu A6, na vijaduktu Zečeve Drage, vozila već sat vremena stoje u koloni bez pomjeranja. Tvrdi da su „na sve strane“ kamioni bez zimske opreme, zbog čega vozila za čišćenje snijega ne mogu prolaziti i čistiti put.

Prema njegovim riječima, velike su gužve kod Delnica, dok je saobraćaj starim putem kroz Gorski kotar takođe blokiran zbog autobusa i automobila koji onemogućavaju prolazak vozila za čišćenje snijega. Čitalac ističe da su meteorolozi danima upozoravali na snijeg te da zimske službe neprestano rade, ali im posao otežavaju neodgovorni vozači koji su ostali zaglavljeni na putevima.

„Zimska služba stalno čisti, ali ne može obavljati svoj posao zbog neodgovornih vozača. Pohvale svim vozačima vozila za čišćenje snijega, gdje god bili“, poručio je čitalac.

Drugi čitalac poslao nam je dva snimka sa auto-puta A6 kod Delnica na kojima se vide vozila koja su ostala zaglavljena u snijegu.

Zatvorene dionice na auto-putu A1

Zbog vjetra je za sav saobraćaj zatvorena dionica auto-puta A1 između petlji Sveti Rok i Posedarje, kao i dionica Jadranske magistrale Karlobag – Sveta Marija Magdalena, upozoravaju iz Hrvatskog auto-kluba (HAK), dodajući da su u prekidu i neke trajektne, katamaranske i brodske linije.

Trenutno nema prohodnog putnog pravca za kamione s prikolicama, tegljače s poluprikolicama te vozila bez propisane zimske opreme iz smjera unutrašnjosti prema Hrvatskom primorju ili Istri i obrnuto.

Na auto-putu A7 Rupa – Rijeka – Šmrika na snazi je zabrana saobraćaja za vozila I i II grupe (motocikli, vozila s prikolicama, autobusi na sprat, dostavna vozila i vozila s natkrivenim tovarnim prostorom) zbog vjetra, i to između petlje Rijeka istok i petlje Šmrika.

"Ne krećite bez propisane zimske opreme“

Zimski uslovi su na pojedinim putevima kroz Gorski kotar, Hrvatsko primorje i Liku, uključujući dionicu auto-puta A6 Rijeka – Zagreb između petlji Kikovica i Bosiljevo II, te stari put kroz Gorski kotar, državni put DC3, na dionici Stubica – Kikovica.

Kolovozi su mokri, vlažni ili klizavi u većem dijelu zemlje, a ponegdje ima i magle. Moguća je poledica, kao i odroni. U priobalju duva bura, povremeno s olujnim i orkanskim udarima. HAK savjetuje vozačima da prilagode brzinu i način vožnje uslovima na putevima, da održavaju bezbjedno odstojanje između vozila te da na put ne kreću bez propisane zimske opreme.

Samo za putnička vozila otvorene su dionica auto-puta A6 Rijeka – Zagreb između petlji Kikovica i Delnice, dionica Jadranske magistrale između Senja i Karlobaga, Paški most te državni put Maslenica – Zaton Obrovački.

U prekidu trajektne i katamaranske linije

Zbog vjetra u prekidu su trajektne linije Stinica – Mišnjak, Prizna – Žigljen, Zadar/Gaženica – Ist/Kosirača – Olib – Silba – Premuda/Krijal – Mali Lošinj, Šibenik – Zlarin – Kaprije – Žirje te Dubrovnik – Koločep – Lopud – Suđurađ.

Prekinute su i katamaranske linije Pula – Zadar – Pula, Rijeka – Cres – Mali Lošinj, Rijeka – Rab – Novalja, Zadar – Sali – Zaglav – Iž – Bršanj te Ubli – Korčula – Dubrovnik, kao i brodske linije Mali Lošinj – Unije – Susak i Komiža – Biševo.

(Mondo)