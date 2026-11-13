Za nepropisno bacanje smeća kazne i do 10.000 KM: Komunalna policija pojačala kontrole u Banjaluci

Banjalučka komunalna policija pojačala je kontrole održavanja čistoće u gradu, a tokom redovnih obilazaka više lokacija uočeno je nepropisno odlaganje komunalnog i kabastog otpada. Zbog kršenja propisa već je izdato više prekršajnih naloga.

Izvor: Grad Banjaluka

Kako su za Srnu potvrdili u Odjeljenju za komunalnu policiju Gradske uprave, građani najčešće odlažu smeće i kabasti otpad pored kontejnera, umjesto na za to predviđena mjesta.

Iz Komunalne policije upozoravaju da takva praksa neće biti tolerisana, te najavljuju nastavak pojačanog nadzora, posebno na lokacijama na kojima se ovakvi prekršaji učestalo ponavljaju.

Očuvanje čistoće grada je zajednička odgovornost svih građana, a komunalna policija će nastaviti sa pojačanim nadzorom na lokacijama na kojima se učestalo pojavljuju slučajevi nepropisnog odlaganja otpada - poručili su iz Komunalne policije.

Novčane kazne za nepropisno odlaganje otpada su visoke i mogu ozbiljno opteretiti kućni budžet, ali i poslovanje firmi.

Prema važećim propisima, kazne iznose:

Od 1.000 do 6.000 KM za fizička lica.

za fizička lica. Od 5.000 do 10.000 KM za pravna lica.

za pravna lica. Od 2.000 do 6.000 KM za odgovorna lica u pravnim licima i preduzetnike.

Iz Komunalne policije poručuju da će protiv svih koji ne budu poštovali propise biti preduzimane zakonom predviđene mjere, uključujući i novčano kažnjavanje.

(Mondo)