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Nakon optužbi za ponižavanje učenika, oglasila se škola: Snimci video-nadzora i zapisnici predati nadležnima

Nakon optužbi za ponižavanje učenika, oglasila se škola: Snimci video-nadzora i zapisnici predati nadležnima

Autor Mihajlo Popović
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Svi relevantni materijalni dokazi, zvanični zapisnici i snimci video-nadzora predati su banjalučkoj policiji i Centru za socijalni rad, a o slučaju je obaviješten i MUP RS, te Republički pedagoški zavod koji je obavio uvid u rad učiteljice i stručne službe škole.

Nakon optužbi za ponižavanje učenika, oglasila se škola Izvor: Srpskainfo/youtube/screenshot

Navodi se ovo, između ostalog, u saopštenju iz banjalučke Osnovne škole „Jovan Cvijić“.

O ovoj školi govori se dosta proteklih dana i to nakon što je Sanja Stanković za Srpskainfo tvrdila kako je njen sin, učenik petog razreda, izložen ponižavanju u školi, te da je dječak u stresu i strahu, piše Srpskainfo.

- Učenik je, na zahtjev majke, u trećem razredu prepisan iz druge osnovne škole u našu ustanovu. Od samog početka školovanja u JU OŠ ’Jovan Cvijić’ bio je uključen u kontinuirano praćenje i podršku stručne službe škole, u skladu sa njenim nadležnostima i profesionalnim obavezama – navodi se u saopštenju škole u kojem piše i da je škola na upite medija o ovom slučaju odgovorila u skladu sa važećim zakonskim propisima, vodeći računa o zaštiti ličnih podataka i, prije svega, najboljem interesu djeteta.

Poručuju i da OŠ „Jovan Cvijić” ostaje opredijeljena za zakonit, odgovoran profesionalan rad, uz saradnju sa svim nadležnim institucijama i dosljedno poštovanje najboljeg interesa svakog djeteta.

-Po okončanju svih zakonom propisanih procedura, škola će, u granicama svojih zakonskih ovlašćenja i uz poštovanje prava i privatnosti maloljetnog lica, obavijestiti javnost relevantnim ishodima – navodi se u saopštenju.

(Mondo)

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Tagovi

Banjaluka OŠ Jovan Cvijić Sanja Stanković

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