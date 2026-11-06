Banjalučanka tvrdi da joj sin proživljava dramu u školi: Sanja iznijela niz optužbi na račun pedagoških radnika

Optužbe na račun pedagoških radnika, vršnjački sukobi, prijetnje i strah djeteta od odlaska u školu. Ovako izgledaju dani porodice Stanković iz Banjaluke.

Izvor: Srpskainfo/youtube/screenshot

Tvrdi ovo Sanja Stanković i govori kako je njen sin osnovac izložen ponižavanju u školi i da sve teže podnosi ono što se dešava u učionici.

Ona je majka učenika petog razreda banjalučke Osnovne škole „Jovan Cvijić“. Priča da su prvi problemi počeli kada je njen sin počeo da dolazi kući i žali se na ponašanje učiteljice.

"Počeli su prije dvije sedmice, kad je on dolazio kući iz škole i žalio se da ga učiteljica vrijeđa, ponižava i da mu vrijeđa majku na nastavi. On to nije mogao više da izdrži. Ja sam mu govorila da se javi pedagogu, psihologu, direktoru, neko od njih tri bude u školi. On je meni rekao da kad je htio da se žali psihologu, da mu je učiteljica dala jedinicu iz muzičkog i da ga nije pustila da ode da se žali", priča Stankovićeva za Srpskainfo.

Ubrzo su, prema njenim riječima, uslijedili i problemi sa drugim učenikom iz razreda.

"Dva dana mi se žalio da ga je kolega iz razreda tukao, da bi on njemu treći dan vratio", govori ona.

Narednog dana, nakon završetka nastave, njen sin nije odmah došao kući. Zabrinuta, krenula je prema školi, a srela ga je kod vrtića. Bio je, kako kaže, crven u licu i plakao.

"Kada sam ga pitala šta je bilo, rekao mi je da ga je učiteljica poslije nastave ostavila kad su sva djeca otišla i da su ušli roditelji tog dječaka, da mu je otac govorio da je lud, da će ga ubiti i da će biti izbačen iz škole. I da je dječakova majka tad govorila mužu da ga ne udara, da će ostati u zatvoru, da ga je ona branila. Onda mu je rekao da se gubi, da mu se gubi sa očiju – priča ona za Srpskainfo.

Kako navodi, odmah je otišla u policijsku stanicu da prijavi slučaj, ali tvrdi da je inspektor nije htio saslušati, već joj je rekao da sačeka sedam do deset dana, dok se strasti ne smire. Kada je ponovo otišla, kad se ponovo dogodila scena u školi, isti inspektor je bio noćna smjena.

"Rekao mi je da ga mogu odvesti u UKC, ali da tamo neću završiti do 21 čas i da je njemu to kasno da čeka. Tad su mi došli prijatelji, pozvali su mobilni tim Centra za socijalni rad, došle su gore dvije žene na UKC, uzele izjavu od mene i djeteta", navodi Stankovićeva.

Dodaje da se narednog dana ponovo javila Centru za socijalni rad, odakle su je uputili u tužilaštvo, a potom iz tužilaštva u policiju.

"Uzeli su izjavu i od tada niko ništa. Nas su zvali u centar za maloljetna lica kao neku psihološku podršku djetetu i oni su meni rekli da se oni ne bave sa tim, da to treba škola da riješi, da oni mogu samo njega poslati psihologu, zakazali mu dva termina i to je to – govori ona. Stankovićeva kaže da njen sin svakodnevno prolazi kroz stres i traume i da od nadležnih očekuje da ga zaštite.

"Oni treba njega da zaštite, mene ne moraju, ja ću se sama zaštititi", ističe ona.

Dodaje da su joj iz Centra za socijalni rad predlagali da sina prebaci u neku od obližnjih škola, ali da smatra da to nije rješenje.

"Šta imam od toga da ga šetam iz škole u školu i da ga etiketiram? Ja mislim da škola treba da se pozabavi tim pitanjem", poručuje ona.

Na pitanje kako dječak podnosi sve što se dešava, odgovara kratko – jako teško.

–Vodila sam ga kod psihijatra. Imamo kontrole. Teško mu pada zato što je učiteljica odvojila djecu da se niko ne druži s njim, nagovara ih da se ne druže. Sjedi sam i vidim da je popustio. Neće da ide u školu. Trebali su da idu u kino ili pozorište, on nije želio da ide – priča ona. Dodaje da njen sin ima prosjek ocjena četiri, te da trenutno ima primjereno vladanje.

Kaže i da je prije nekoliko dana ponovo otišla u školu kako bi pokušala da sazna šta se dešava.

"Kada ja dođem, sve je divno i krasno, normalno. Svi lijepo pričaju i mede. A onda me zovu roditelji druge djece da me pitaju da li znam šta se dešava na nastavi, šta učiteljica govori mom sinu", priča Stankovićeva.

Ipak, naglašava da o učiteljici ranije nije čula loše stvari.

"Čula sam da je jako dobar pedagog. Ni sad neću reći da ona nije dobar pedagog. Ali ovo što radi mom sinu, ovo je… ", govori ona.

Nakon tvrdnji koje je iznijela Sanja Stanković, odgovor je zatražen i od Osnovne škole „Jovan Cvijić“ - da li je uprava škole upoznata sa njenim pritužbama, kao i kako komentarišu navode da se problemi njenog djeteta ne rješavaju, već da se vrši pritisak na majku i prijeti sankcijama.

Iz škole su za Srpskainfo odgovorili da postupaju u skladu sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Protokolom za zaštitu djece od nasilja, zanemarivanja i zlostavljanja, kao i pravilnicima koji regulišu rad škole. U odgovoru su, između ostalog, poručili da je potrebno omogućiti nesmetan rad institucija.

"Unaprijed zahvaljujemo na razumijevanju, istovremeno preuzimajući obavezu da ćemo Vas izvijestiti o pojedinostima navedenim u Vašem dopisu kada budemo raspolagali i informacijama potvrđenim od strane drugih uključenih institucija", naveli su iz OŠ „Jovan Cvijić“.

Policijska uprava Banjaluka je dobila pitanje da li imaju prijavu Sanje Stanković da je njenoj sina, učenika OŠ “Jovan Cvijić” napao otac drugog učenika i da ona od tada nema povratnu informaciju, ali se odgovor još čeka.

(Mondo)