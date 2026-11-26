Evropska komesarka za proširenje Marta Kos pohvalila je danas u Tirani napredak Albanije ka EU, ističući da je za samo 13 mjeseci otvorila sve pregovaračke klastere.

Izvor: Christophe Licoppe/European Commission

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos posjetila je danas albanski Nacionalni savjet za evropske integracije u Tirani i pohvalila napredak Albanije u procesu evropskih integracija.

"Tokom protekle godine, Albanija je ostvarila značajan napredak na svom putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Vaša zemlja je otvorila sve pregovaračke klastere za samo 13 mjeseci. Četiri poglavlja su već zatvorena. Očekujemo da će do kraja ove godine biti zatvorena gotovo četvrtina svih pregovaračkih poglavlja", rekla je Kos u obraćanju Nacionalnom savjetu, prenosi Juronjuz Albanija.

Ona je naglasila značaj otvaranja svih pregovaračkih klastera, kao i široku podršku građana Albanije članstvu u EU.

"Prema mom mišljenju, ogromna većina Albanaca podržava članstvo u Evropskoj uniji. Među svim zemljama kandidatima, Albanija uživa najveći nivo podrške javnosti za pristupanje EU. Ova široka podrška vam daje politički mandat za sprovođenje neophodnih reformi. Da bi se ova podrška održala i ispunila očekivanja građana, ključno je uključiti ih u sam proces", navela je Kos.

Kako kaže, osim nastavka reformi, važno je sprovođenje zakona i uključivanje građana u proces integracije.

"Iako je sprovođenje novih zakona od presudnog značaja, način na koji se oni izrađuju jednako je važan. Upravo tu leži značaj Nacionalnog savjeta za evropske integracije. Ovaj savjet služi kao prostor u kojem se otvoreno razgovara o evropskoj budućnosti Albanije, gdje se čuju različita mišljenja i gdje se može pronaći zajednički jezik", zaključila je Kos.

(Mondo.rs)