U sarajevskom naselju Otoka danas se dogodila tragedija nakon što je vozaču pozlilo tokom vožnje, usljed čega je, prema nezvaničnim informacijama, preminuo.

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Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (MUP KS) potvrđeno je za "Avaz" da je policiji prijavljen ovaj slučaj, te da su policijske patrole upućene na mjesto događaja.

"Vozaču je pozlilo tokom vožnje. Kolege su na terenu. Za sada nemamo više informacija", izjavila je portparolka MUP-a Kantona Sarajevo Mersiha Novalić.

Više detalja i zvaničnih informacija o okolnostima ove nesreće biće poznato nakon što policija obavi uviđaj.