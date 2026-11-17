Prema objavljenoj dokumentaciji, program bi 31. decembra trebao trajati ukupno pet sati

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Grad Sarajevo pokrenuo je proceduru izbora organizatora javnog dočeka Nove 2027. godine, a tenderska dokumentacija već otkriva imena izvođača koji bi posljednju noć ove godine mogli učiniti posebnom za građane i brojne goste glavnog grada.

Na spisku su Zabranjeno pušenje, Bombaj štampa, Helem Nejse te Samir Kadirić & HB Bend. Posebnu pažnju privlači ime Samira Kadirića, harmonikaša koji je ranije nastupao i uz legendarnog Halida Bešlića, piše Avaz.

Za kompletnu organizaciju manifestacije predviđeno je 555.555,55 KM bez PDV-a, odnosno 650.000 KM s uračunatim porezom. Zainteresirani ponuđači zahtjeve za učešće mogu dostaviti do 24. novembra.

Prema objavljenoj dokumentaciji, program bi 31. decembra trebao trajati ukupno pet sati, a centralna proslava planirana je na prostoru uz ulice Vrbanja i Kotromanića, u blizini Sarajevo City Centra. Osim angažmana muzičara i tehničke produkcije, organizator će biti zadužen i za vatromet u ponoć, kao i za omogućavanje televizijskog prijenosa zainteresiranim medijskim kućama, uz saglasnost izvođača.

Grad Sarajevo i ovog puta planira provesti pregovarački postupak bez prethodnog objavljivanja obavještenja o nabavci. Kao obrazloženje navedeno je da se radi o konkretnim izvođačima čija su izvođačka i zastupnička prava ekskluzivno zaštićena, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH.

Sličan model primijenjen je i prilikom organizacije prošlogodišnjeg dočeka. Tada je postupak poništavan tri puta, da bi 11. decembra ugovor na kraju bio dodijeljen firmi Prorent iz Laktaša, kao jedinom ponuđaču.

Vrijednost prošlogodišnjeg ugovora iznosila je 585.850 KM bez PDV-a, odnosno 685.444,50 KM s PDV-om. Ovogodišnja procijenjena vrijednost niža je za približno 35.900 KM bez PDV-a.

(Mondo)