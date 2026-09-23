Honorari izvođača za novu godinu su visoki: Aca Lukas dobija 70.000 evra, Tea Tairović 50.000, a Lepa Brena na Zlatiboru čak 80.000 evra.

Izvor: MONDO/Matija Popović

Ulaznice za novogodišnje nastupe estradnih zvijezda u Beogradu dostigle su rekordne iznose, koji se kreću od 70 pa sve do 270 evra po osobi. Svi koji planiraju da ulazak u novu 2027. godinu proslave uz poznata estradna imena moraće duboko da odriješe kesu.

Prema podacima iz javno dostupnih izvora, kako pišu mediji, u cijene beogradskih ulaznica uglavnom je uračunata novogodišnja večera, dok se konzumacija pića na većini mjesta naplaćuje dodatno po utrošku.

Zdravko Čolić, navodno, ima najveći honorar. On će u novogodišnjoj noći zaraditi 120.000 evra.

Vidi opis Ovaj pjevač će za doček 2027 u Beogradu uzeti čak 120.000 €: Rekordni honorar, a za njim odmah ova pjevačica Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Youtube printscreen/FACE HD TV Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Youtube printscreen/FACE HD TV Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MONDO Br. slika: 6 6 / 6 AD

Cijene ulaznica u Beogradu

Aca Lukas nastupa u poznatom beogradskom hotelu, a cijene karata kreću se od 70 evra za barski sto pa do 250 evra za mjesta u neposrednoj blizini bine. U cijenu je uračunata svečana večera, dok se piće plaća po utrošku.

Tea Tairović pjevaće u luksuznom hotelu na Novom Beogradu, gdje ulaznica košta od 150 do 250 evra u zavisnosti od pozicije stola, uz uključeno piće dobrodošlice i večeru.

Sloba Radanović, Darko Lazić, Andreana Čekić i Zorana Mićanović zabavljaće goste u hali po cijeni od 145 do 270 evra po osobi. Ova ponuda obuhvata elegantno sjedenje, bogatu večeru i neograničeno piće tokom cijele večeri.

U banket sali Sava centra nastupaju Džejla Ramović i Dejan Vrana. U Beogradu nastupa i Indira Radić, ali cijene karata za njen koncert još nisu javno objavljene.

Lukas predvodi Beograd, Brena na Zlatiboru

Kada je riječ o zaradama samih izvođača u novogodišnjoj noći, navodni honorari u Beogradu kreću se od 25.000 do 70.000 evra.

Aca Lukas navodno inkasira najviši honorar u Beogradu u iznosu od 70.000 evra. Tea Tairović ulazi u novu godinu bogatija za 50.000 evra. Indira Radić zarađuje 35.000 evra, dok će Džejla Ramović dobiti 25.000 evra.

Lepa Brena nastupa na Zlatiboru za navodni honorar od 80.000 evra, što je na nivou njenog prošlogodišnjeg nastupa u Tivtu, ali za 30.000 evra manje u odnosu na doček 2025. godine.

Vidi opis Ovaj pjevač će za doček 2027 u Beogradu uzeti čak 120.000 €: Rekordni honorar, a za njim odmah ova pjevačica Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube printscreen/ Lepa Brena Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Youtube printscreen/ Lepa Brena Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Youtube printscreen/ Lepa Brena Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Youtube printscreen/ Lepa Brena Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Youtube printscreen/ Lepa Brena Br. slika: 5 5 / 5

Crna Gora igra na sigurno: Čola i Ceca na vrhu liste zarada

Velika konkurencija beogradskom dočeku biće gradovi u Crnoj Gori koji ponovo dovode najtraženije regionalne muzičke zvijezde.

Zdravko Čolić nastupa 31. decembra u Kotoru za navodno najveći honorar u regionu od 120.000 evra.

Ceca Ražnatović pjeva u Tivtu za 100.000 evra, gdje će iste večeri nastupiti i Peđa Jovanović (30.000 evra), Jakov Jozinović (40.000 evra) i Mirza Selimović (20.000 evra).

Dino Merlin zabavljaće publiku u Baru za reprizu 1. januara za 90.000 evra, dok 31. decembra na istom mjestu nastupa Seka Aleksić za 60.000 evra.

Željko Joksimović je glavna zvijezda dočeka u Budvi sa honorarom od 70.000 evra.

Saša Matić nastupa u Herceg Novom za 50.000 evra, dok će 1. januara publiku na istom mjestu zabavljati Nataša Bekvalac za 30.000 evra.

(Kurir / MONDO)