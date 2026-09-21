Zašto Vendi više ne pjeva na Šabačkom vašaru? Poslije 20 godina prekinuta tradicija

Vesna Vukelić Vendi više ne nastupa na Šabačkom vašaru, nakon više od dvije decenije tradicije. Era Ojdanić otkrio šta se dogodilo između pjevačice i vlasnika šatora.

Izvor: Instagram/ivanmarinkovic79_official

Vesna Vukelić Vendi više od dvije decenije bila je jedno od zaštitnih lica Šabačkog vašara, ali posljednje dvije godine njene nastupe na ovoj manifestaciji publika može da gleda samo na starim snimcima.

Šabački vašar i ove godine privukao je veliki broj posjetilaca, a u šatorima su nastupala brojna poznata imena domaće estrade. Ipak, jedno ime koje je godinama bilo gotovo neizostavno izostalo je iz programa – Vendi.

Vendi i Era napravili haos 2023. godine

Zanimljivo je da je Vendi posljednji put na Šabačkom vašaru nastupala upravo sa kolegom Erom Ojdanićem, a njihov nastup 2023. godine ostao je upamćen po atmosferi i velikom bakšišu.

Njih dvoje su tada zajedno pjevali u šatoru, a snimci sa vašara obišli su društvene mreže. Vendi je tokom nastupa držala novčanice oko mikrofona, dok je Era dio bakšiša bacao u publiku.

Međutim, već naredne godine Vendi se nije pojavila na vašaru.

"Gazda mi je rekao da može i bez Vendi"

O tome šta se dogodilo govorio je upravo Era Ojdanić, koji je tada rekao da su između Vendi i vlasnika šatora narušeni međuljudski odnosi.

Kako je ispričao, pokušao je da nagovori Vendi da nastavi da nastupa na vašaru, ali u tome nije uspio.

"Vendi je nezamjenjiva, nemojte tako", prenio je Era svoj stav, dok mu je, prema njegovim riječima, vlasnik šatora odgovorio da "može i bez nje".

Era je kasnije prepričao i razgovor sa vlasnikom:

"Gazda mi je rekao: 'Je l' vidiš da mogu i bez Vendi da radim?', rekao sam mu: 'Možeš, ali je narod na nju navikao'."

Ojdanić je tada govorio i o atmosferi na vašaru, velikom broju ljudi i bakšišu koji se dijelio među muzičarima.

Vendi tada nije otkrila detalje

Kada je 2024. godine potvrđeno da neće nastupiti, Vendi nije javno iznijela detalje sukoba.

Prema tadašnjim medijskim navodima, rekla je da neće pjevati na vašaru iz "objektivnih razloga", dodajući da joj je zbog toga bilo žao.

Od tada je prošlo dvije godine, a Vendi se ni ove godine nije vratila u "plavu šatru".

Tako je poslije više od 20 godina prekinuta tradicija po kojoj je njen nastup bio jedan od prepoznatljivih dijelova Šabačkog vašara.

Pogledajte 02:38 Era Ojdanic i Vendi pevali na ringišpilu u Vrnjačkoj Banji Izvor: Kurir Izvor: Kurir

(Pink, MONDO)