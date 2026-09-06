Osim po moćnom glasu, Dolores O'Riordan je punila naslovne strane tabloida i zbog incidenata.

Izvor: Youtube printscreen / TheCranberriesTV

Pjevačica čuvene grupe "The Cranberries", Dolores O'Riordan, rođena je na današnji dan, 06. septembra 1971. godine u Irskoj. Ostaće upamćena po moćnom glasu, ali i po nepredvidivom ponašanju i neviđenoj harizmi.

Saradnici iz benda često nisu znali šta od nje da očekuju - dešavalo se da cijeli dan provedu u studiju, da bi Dolores došla tek noću i iz prvog pokušaja zakucala vokalne dionice.

Prisjetimo se legendarnog hita "Zombi":

The Cranberries Zombie Izvor: Youtube / TheCranberriesVEVO

Nakon divljanja u avionu dobila dijagnozu

Osim po moćnom glasu, Dolores je punila naslovne strane tabloida i zbog incidenata. Jedan od najžešćih dogodio se 2014. godine u avionu kompanije Aer Lingus. Tokom leta iz Njujorka za Irsku, napala je člana posade, što su mediji opisali kao "izljev bijesa u vazduhu". Ubrzo nakon toga javno je otkrila da joj je dijagnostikovan bipolarni poremećaj, zbog čega je svaki njen korak bio pod lupom. Zato je vijest o njenoj smrti, 15. januara 2018. godine, šokirala svijet i ostavila brojna pitanja bez odgovora.

Misterija londonske hotelske sobe

Uslijedio je potpuni šok i nevjerica kada je sa 46 godina pronađena bez svijesti u kadi hotelske sobe u Londonu. Nije bilo tragova nasilja, pa su odmah krenule spekulacije — da li je digla ruku na sebe?

Samo nekoliko sati prije tragedije, čula se s majkom i vodila sasvim veseo razgovor. Prijatelju je u šali poručila: "Kad ćemo pričati o ozbiljnim temama?", na šta joj je on uzvratio: "Nemoj da me mračiš". On je kasnije priznao da mu je žao što je nije saslušao, ali da u njenom glasu nije bilo nikakve dramatičnosti.

Vidi opis Anđeoski glas i skriveni pakao: Životna priča Dolores O'Riordan, žene koja je otpjevala bijes i tugu jedne generacije Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: CLAUDIO ONORATI/ANSA / EPA FILE Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: EPA/TRACEY NEARMY Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MARCOS DELGADO/EFE/EPA Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MANUEL H. DE LEON/EFE/EPA Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: JESUS ESPINOSA/EFE/EPA Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Tomasz Gzell/PAP / EPA FILES Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MARC TIRL/DPA / EPA FILES Br. slika: 7 7 / 7

Tragičan kraj u kadi: Šta je pokazala autopsija?

Vještaci i obdukcija stavili su tačku na teorije zavjere: nije bilo riječi o samoubistvu, već o jezivoj nesreći. Dolores se udavila u kadi nakon što je konzumirala veliku količinu alkohola u kombinaciji sa propisanom terapijom, zaspala i potonula pod vodu. U sobi su pronađene prazne flaše, a u njenoj krvi visoka koncentracija alkohola. Imala je samo 46 godina i iza sebe ostavila troje djece.

Idila koja se raspala u paramparčad

Dolores je bila u braku sa Donom Bartonom, bivšim menadžerom grupe "Duran Duran", sa kojim je godinama živjela naizgled idilično na imanju u Irskoj.

Bila je posvećena majka i odana katolkinja, a imala je i čast da upozna papu Jovana Pavla II. Međutim, pucanje braka 2014. godine, nakon dvije decenije zajedničkog života, poguralo je pjevačicu u hroničnu depresiju i zavisnost od alkohola. Nakon razvoda se preselila u Njujork, gdje je živjela po hotelima, potpuno slomljena i od gubitka oca.

Trauma iz djetinjstva i borba sa demonima

Ispostavilo se da su njeni mentalni problemi vukli korijene iz najranijeg djetinjstva — javno je priznala da je od osme do dvanaeste godine bila žrtva se*sualnog zlostavljanja. Godinama se borila sa teškom depresijom, a 2013. je već jednom pokušala da se predozira lijekovima, ali je odustala i izabrala život zbog svoje djece.

Kobejnovski emotivna, čiji su glas i pjesme "Zombie" i "Linger" obilježili generacije, ostala je upamćena kao neponovljiva ikona devedesetih, čiji se život tragično ugasio onda kada je spremala veliki povratak na scenu.