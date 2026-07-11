"Tješi me što sam makar jednom bila trudna": Veliki gubitak i borba za potomstvo obilježili su život Boni Tajler

"Tješi me to što sam makar jednom bila trudna": Ovako je Boni Tajler govorila o borbi za potomstvo.

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Legendarna pjevačica Boni Tajler preminula je u 75. godini, nakon što je neko vrijeme provela u indukovanoj komi poslije operacije.

Karijeru je započela sedamdesetih godina, ali je svjetsku popularnost stekla početkom osamdesetih zahvaljujući pjesmi "Total Eclipse of the Heart", koja je postala jedan od najprodavanijih singlova svih vremena.

Prepoznatljiv promukli glas, po kojem je bila poznata, nastao je nakon operacije glasnih žica, a kasnije je postao njen zaštitni znak.

Najveći uspjeh u karijeri ostvarila je 1983. godine kada je, u saradnji sa producentom i autorom Džimom Stajnmanom, objavila album "Faster Than the Speed of Night". Sa njega se izdvojila pjesma "Total Eclipse of the Heart", koja je dostigla prvo mjesto na listama u više zemalja i prodala se u više od šest miliona primeraka. Tokom istog perioda objavila je i hit "Holding Out for a Hero", koji se pojavio u filmu "Futluz".

Pored ogromne popularnosti, iza Boni je ostala jedna neispunjena želja, a to je da se ostvari kao majka. Vrlo mlada, sa svega 22 godine udala se za supruga Roberta sa kojim je provela punih pet decenija u skladnom braku.

"Imala sam spontani pobačaj kada sam imala 39 godina i tu je, zapravo, sve završeno. Kada smo se vjenčali, rekli smo: 'Sačekaćemo sedam godina prije nego što osnujemo porodicu.' Međutim, četiri godine kasnije došao je veliki uspjeh, pa smo govorili: 'Počećemo sljedeće godine.' A onda opet 'sljedeće godine', jer je uvijek postojao neki razlog da to odložimo. Kada je konačno došao pravi trenutak, prestali smo sa svim mjerama zaštite i iznenadila sam se koliko sam brzo ostala trudna", ispričala je pjevačica.

Nažalost, trudnoća nije potrajala. Boni je doživela spontani pobačaj u drugom mjesecu trudnoće. Nakon toga suprug i ona su ponovo pokušavali da dobiju dijete, ali bez uspjeha.

"Kada smo na testu ugledali plavu liniju, nisam mogla da vjerujem. Ali nije dugo trajalo. Bila sam trudna dva i po mjeseca kada sam izgubila bebu. Pokušavali smo ponovo, ali se trudnoća više nije dogodila. Predugo sam čekala. Naravno da je bilo strašno, ali danas mi, na neki čudan način, utehu pruža sama činjenica da sam makar jednom bila trudna", rekla je ona.

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Pjevačica je priznala i da nikada nije osećala snažan majčinski instinkt sve dok nije izgubila bebu.

"Tek nakon tog gubitka probudio se taj osjećaj. Od tada ne mogu da prođem pored dječjih kolica, a da ne zastanem i ne pogledam bebu", ispričala je Boni.

Pjevačica je dodala da je utjehu pronalazila u poslu, kao i u djeci svog brata sa kojima je bila vrlo bliska.

Izvor: Nova/ MONDO