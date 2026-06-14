Arijana Grande poručila Bijeloj kući da ne koriste više njenu muziku: "Gnusne besmislice"

Ranije ove nedjelje, Bijela kuća je objavila montažu na kojoj agenti ICE-a (Službe za imigraciju i carinu) stavljaju lisice i privode ljude uz muziku popularne pjevačice.

Izvor: Avalon.red / Avalon / Profimedia

Arijana Grande je posljednja u nizu pop muzičara, uključujući Sabrinu Karpenter i SZA, koje su razbjesnili video-snimci Trampove administracije. Arijana je prekorila Bijelu kuću Donalda Trampa zbog korišćenja njene muzike u video-snimku koji dokumentuje privođenje imigranata.

Arijana Grande na dodeli Zlatnih globusa 2026

Izvor: MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Ranije ove nedjelje, Bijela kuća je objavila montažu na kojoj agenti ICE-a (Službe za imigraciju i carinu) stavljaju lisice i privode ljude, uz opis: „Ćao-ćao Predsjednik Tramp je obezbijedio najsigurniju granicu u istoriji“. Video je bio ozvučen pjesmom Arijane Grande „Bye“ iz 2024. godine.

Grande je prokomentarisala tu objavu riječima: „Molim vas da ne koristite moju muziku u vezi sa ovim varvarskim, nehumanim i gnusnim besmislicama.“ Muzika je u međuvremenu uklonjena.

Grande je posljednja u dugom nizu umjetnika koji su osudili Bijelu kuću zbog korišćenja njihove muzike, koja je na društvenim mrežama često uparena sa sadržajem vezanim za ICE ili sadržajem koji podržava Trampa.

Sabrina Karpenter je video-snimak koji je koristio njenu muziku nazvala „zlim i odvratnim... nikada nemojte uključivati mene ili moju muziku u korist vaše nehumane agende“.

Kada je Bijela kuća iskoristila njenu pjesmu „Hold My Hand“ nakon što je postala popularan mim-format, Džes Glin je izjavila da joj je „pripala muka“ i dodala da njena muzika „nikada nije bila povezana sa podelama ili mržnjom“.

U oktobru 2025. godine, Donald Tramp je objavio video-snimak generisan vještačkom inteligencijom na kojem upravlja borbenim avionom i prosipa smeđu otpadnu tečnost po demonstrantima iz antitrampovskog pokreta (No Kings, a sve to uz muzičku podlogu hita Kenija Loginsa „Danger Zone“ iz filma Top gan (Top Gun). Logins je zatražio da se snimak ukloni i poručio: „Ne mogu da zamislim zašto bi iko želio da se njegova muzika koristi ili povezuje sa nečim što je stvoreno sa jedinim ciljem da nas podijeli.“

Bela kuća

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Kada je časopis Varajeti (Variety) zatražio komentar u vezi sa korišćenjem muzike Tejlor Svift u video-snimku iz novembra 2025. godine, Bijela kuća je odgovorila: „Napravili smo ovaj video jer smo znali da će medijski brendovi koji šire lažne vijesti, poput Varajetija, bez daha to prenijeti i preuveličati. Čestitamo, nasamareni ste.“

U međuvremenu, Grande se priprema za objavljivanje svog osmog studijskog albuma pod nazivom Petal, koji izlazi 31. jula. Njegov vodeći singl „Hate That I Made You Love Me“ trenutno je pjesma sa najviše dnevnih strimova na platformi Spotifaj (Spotify) na globalnom nivou, a u svojoj prvoj nedelji plasirala se pravo na prvo mjesto muzičkih toplista u Velikoj Britaniji i SAD.

(Kurir.rs/Guardian)