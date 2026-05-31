Prvi nastup Brunclikove nakon teške borbe sa zdravljem: Kemiš sam na probi, Zorica se nije pojavila

Kemiš je kompletnu organizaciju preuzeo na sebe kako si rasteretio suprugu.

Zorica Brunclik i Miroljub Aranđelović Kemiš večeras, prvi put nakon njene borbe sa zdravljem, održavaju veliki nastup u mjestu Giroda na periferiji Temišvara u Rumuniji.

Kao što je poznato, pevačica se povukla iz javnosti zbog narušenog zdravstvenog stanja, a nedavno se vratila snimanjima šoua "Pinkove zvezde".

Kako se oseća dobro, pjevačica je odlučila da se vrati i nastupima, pa ove večeri održava prvi koncert poslije dužeg perioda.

Sa njom i Kemišem je na ovoj svirci angažovan i orkestar Borka Radivojevića, a generalna proba je uveliko u toku.

Kemiš sam na probi

​Da se ništa ne prepušta slučaju, pokazalo se na generalnoj probi pred sam koncert. Dok je bend postavljao opremu i uvježbavao repertoar, na bini se pojavio samo Kemiš sa svojom harmonikom.

Kemiš je sam stigao na probu, ali se Zorica nije pojavila.

On se pozdravio sa ekipom i počeo je da svira, a kako se saznaje od izvora bliskih paru, Kemiš je preuzeo kompletnu organizaciju i tehničke provjere na sebe kako bi svoju suprugu maksimalno rasteretio i sačuvao joj glas i snagu za sam nastup.

