logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Hitno operisana Zorica Brunclik: Otkriveno zašto je nema u javnosti

Hitno operisana Zorica Brunclik: Otkriveno zašto je nema u javnosti

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Kako tvrdi izvor, Zorica je nakon intervencije puštena na kućno liječenje.

Zorica Brunclik operisana Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Muzička zvijezda Zorica Brunclik se već neko vrijeme ne pojavljuje u javnosti, što je pokrenulo niz pitanja o njenom zdravstvenom stanju, a da je stvar ozbiljna bilo je jasno kada se nije pojavila ni na koncertu pokojnom kumu Šabanu Šauliću, ali ni na nekoliko snimanja "Pinkovih zvezda". 

Umjesto nje, u stolici su se našli njen suprug Miroljub Aranđelović Kemiš, Rada Manojlović i Radiša Trajković Đani, međutim, niko od njih nije želio da odgovara na pitanja o Zoričinom stanju. 

Kako Scandal saznaje, Zorica je prije desetak dana operisana u Beogradu, u Kliničkom centru Srbije, nakon čega je otpuštena na kućno liječenje i oporavak.

"Istina je to što ste čuli, Zorica je operisana hitno.Ne želim da ulazim u detalje dijagnoze i šta je operisala jer to porodica ne želi, ali mogu da vam kažem da je Zorica sada dobro i da se oporavlja u svom domu. Prije mesec dana Zorica je osjetila neke tegobe i odmah se javila ljekaru. Nakon ispitivanja i postavljanja dijagnoze, morala je na hitnu operaciju", priča izvor i dodaje:

"Zorica je dobra žena i vrlo je hrabra i zbog toga je, vjerujte mi, sve ovo prošlo u najboljem redu. Takav čovjek mora da se izbori s problemima u koje upadne, a ona je takva - dobra. Sada su oko nje u kući Kemiš i djeca i ne dozvoljavaju da joj bilo šta fali, maze je i paze, kao što to čine jedni s drugima i kada je sve u najboljem redu".

Bonus video:

Pogledajte

08:44
Zorica Brunclik
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

(Svet-scandal.rs/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Zorica Brunclik pjevačice operacija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA