Potresna priča hrvatske pjevačice: Otac ubio majku i još dvije žene, brata i nju odgojila baka

Antonija Kihalić oduševila je žiri svojim glasom i talentom u hrvatskom muzičkom takmičenju "Zvijezde", ali njena životna priča je ostavila sve bez teksta

Antonija Kihalić svojevremeno je oduševila region moćnom izvedbom "House of Rising Sun", u hrvatskim "Zvijezdama", a simpatije javnosti pokupila je i teškom životnom pričom koja bi mnogima skinula osmijeh sa lica.

Mlada pjevačica je tada priznala da je njen otac, Vlastimir Kihalić je 2005. godine ubio njenu majku i njene dvije drugarice.

"Moj tata je ubio mamu i njene dvije prijateljice"

"Imala sam 13 godina, to je bilo 2005. godine, moj tata je ubio mamu i njene dvije prijateljice i onda se objesio u zatvoru par godina kasnije. Brat i ja smo bili kod bake i dede, baka je umrla prošle godine... Napravio je to jer je... Mama je zatražila razvod, on je bio u ratu, imao je PTSP, bio je u jako lošem stanju, čak je tražio pomoć, nisu mu je pružili, dogodilo se to što jeste, nije mogao izdržati...", kroz suze je opisala Antonija.

Ona je tada otkrila da joj dečko najveća podrška, a da teške trenutke liječi - pjesmom.

"Nekad kad pjevam, neka me pjesma podseti na neke događaje u mom životu, osjetim to i prenesem na druge koji me slušaju", rekla je Antonija koja se i dan-danas bavi pjevanjem.

Inače, o dvoje tinejdžera, Antoniji i godinu starijem bratu, brigu su preuzeli baka Marija i deda Milan Kihalić iz Prekope, sela između Petrinje i Gline. Djecu su u početku odvodili ocu u posjetu, a na povratku bi obavezno s njima otišli na grob majke Željke.

Sestra i brat radovali su se odlasku ocu pa je Vlastimiru Kihaliću sin u jednom pismu napisao:

“Većina dječaka mrzila bi oca koji im je ubio majku. Ali, iz nekog neobjašnjivog razloga, ja tebe, tata, ne mogu da mrzim. Naprotiv, volim te jer znam da to nisi učinio ti, već nešto drugo što je ušlo u tebe.”

