logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Potresna priča hrvatske pjevačice: Otac ubio majku i još dvije žene, brata i nju odgojila baka

Potresna priča hrvatske pjevačice: Otac ubio majku i još dvije žene, brata i nju odgojila baka

Izvor mondo.rs
0

Antonija Kihalić oduševila je žiri svojim glasom i talentom u hrvatskom muzičkom takmičenju "Zvijezde", ali njena životna priča je ostavila sve bez teksta

teška životna priča pjevačice Antonija Kihalić Izvor: Printscreen/RTL

Antonija Kihalić svojevremeno je oduševila region moćnom izvedbom "House of Rising Sun", u hrvatskim "Zvijezdama", a simpatije javnosti pokupila je i teškom životnom pričom koja bi mnogima skinula osmijeh sa lica.

Mlada pjevačica je tada priznala da je njen otac, Vlastimir Kihalić je 2005. godine ubio njenu majku i njene dvije drugarice.

"Moj tata je ubio mamu i njene dvije prijateljice"

"Imala sam 13 godina, to je bilo 2005. godine, moj tata je ubio mamu i njene dvije prijateljice i onda se objesio u zatvoru par godina kasnije. Brat i ja smo bili kod bake i dede, baka je umrla prošle godine... Napravio je to jer je... Mama je zatražila razvod, on je bio u ratu, imao je PTSP, bio je u jako lošem stanju, čak je tražio pomoć, nisu mu je pružili, dogodilo se to što jeste, nije mogao izdržati...", kroz suze je opisala Antonija.

Izvor: Printscreen/RTL

Ona je tada otkrila da joj dečko najveća podrška, a da teške trenutke liječi - pjesmom.

"Nekad kad pjevam, neka me pjesma podseti na neke događaje u mom životu, osjetim to i prenesem na druge koji me slušaju", rekla je Antonija koja se i dan-danas bavi pjevanjem.

Možda će vas zanimati

Inače, o dvoje tinejdžera, Antoniji i godinu starijem bratu, brigu su preuzeli baka Marija i deda Milan Kihalić iz Prekope, sela između Petrinje i Gline. Djecu su u početku odvodili ocu u posjetu, a na povratku bi obavezno s njima otišli na grob majke Željke.

Sestra i brat radovali su se odlasku ocu pa je Vlastimiru Kihaliću sin u jednom pismu napisao:

“Većina dječaka mrzila bi oca koji im je ubio majku. Ali, iz nekog neobjašnjivog razloga, ja tebe, tata, ne mogu da mrzim. Naprotiv, volim te jer znam da to nisi učinio ti, već nešto drugo što je ušlo u tebe.”

Bonus video:

Pogledajte

04:58
"ANU VOLŠ ZATEKAO MRTVU U KREVETU U PANICI SE REŠIO OSTATAKA" Ovako je govorila odbrana Brajana Volša tokom suđenja za ubistvo: Gugl pretrage im stale na put
Izvor: Kurir televizija
Izvor: Kurir televizija

Možda će vas zanimati

Tagovi

pjevačice ispovijest Hrvatska nasilje ubistvo

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA