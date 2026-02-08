Elmi Sinanović oteli firmu, ukrali automobile: Nakon bombaškog napada na Čolinu vilu odlučila da progovori o svemu

Elma nije ostala imuna na nedaće koje su zadesile njene kolege.

Brojne kolege osvrnule su se na nedavni incident kada je na vilu Zdravka Čolića bačena eksplozivna naprava, ali i otmicu Daniela Kajmakoskog.

Među njima se našla i Elma Sinanović, koja je otkrila i šta se njoj i njenom suprugu desilo.

"To su strašne stvari, ne znam šta se ovo dešava", rekla je Elma u jednoj emisiji, pa se prisjetila šta se desilo prije 19 godina:

"Bio je početak 1997. godine, mi smo kupila stan u Beogradu, treba da se porodim, kupovala sam stvari, i jedno jutro je moj suprug izašao iz stana i nije našao auto. Dva puta su nam ukrali automobile, mercedese, ali eto kupili smo još bolje. Imala sam i situaciju da su mi kućni prijatelji oteli firmu, na prevaru su mi uzeli firmu, dali mi da potpišem punomoćje. Ja sam vjerovala, ali vjerujem u pravdu, da će sve biti u redu", rekla je Elma.

Osvrnula se i na napad kada je bačena bomba na vilu Zdravka Čolića.

"Vidjela sam sve, to je strašno, žao mi je što to čujem, ja Čolu obožavam, divim mu se, on je najveća zvijezda, ali eto dešava se i najboljima. Moram da kažem da ja nemam obezbjeđenje, niti mi treba, ako bude trebalo biće ga", rekla je Elma u emisiji "Premijera-Vikend specijal" i otkrila da radi na novom albumu.