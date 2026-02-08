logo
"Hrabro se suočio sa kidnaperima": Oglasio se menadžment Daniela Kajmakoskog i iznio nove detalje

"Hrabro se suočio sa kidnaperima": Oglasio se menadžment Daniela Kajmakoskog i iznio nove detalje

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
0

Kako navodi pjevačev tim, on je izašao iz policije i sada mu je potreban mir.

Daniel Kajmakoski se hrabro suočio sa kidnaperima Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Sinoć je u Beogradu otet Daniel Kajmakoski, a sada se na zvaničnoj Fejsbuk stranici oglasio njegov menadžment.

"Dragi prijatelji, vijest da je Daniel Kajmakoski bio kidnapovan noćas u blizini Beton hale u Beogradu je tačna. Pričala sam maloprije sa Danielom, dobro je. Poslije noći provedene u policiji, sada je kod kuće.

Ono što možemo da potvrdimo je da policija traga za nepoznatim počiniocima koji su stranci, koji su ga vezali i vozili u njegovom automobilu tražeći mu 20.000 evra. Vozili su prema Rumi, kada je saobraćajna policija pokušala da ih zaustavi. Vozilo je udarilo u bankinu, kidnaperi su izašli iz automobila i pobjegli.

Daniel je posle toga bio nekoliko sati u policijskoj stanici. Od onog što sam čula od Daniela u kratkom razgovoru, čini mi se da se veoma smireno i hrabro suočio sa kidnaperima. Sada mu je potreban mir i u interesu policijske istrage neće davati izjave. Hvala od srca svim dobrim ljudima koji su se javili i brinu o njemu", rekli su ispred njegovog PR tima.

Policija traga za otmičarima

Podsjetimo, nakon dramatične potjere od Beton hale do Rume i udesa u kojem je vozilo uništeno, policija je oslobodila vezanog umjetnika, dok se za dvojicom naoružanih napadača, koji su tražili 20.000 evra otkupa uz pretnje porodici pjevača, traga uz pomoć termovizije i službenih pasa.

Nakon filmske potjere i udesa kod Rume, otmičari su pobjegli, dok je pjevač pronađen nepovrijeđen.

Bonus video:

Pogledajte

00:34
Danijel Kajmakoski pevao u elitnom restoranu pre nego što je otet
Izvor: Instagram/lafayette.belgrade
Izvor: Instagram/lafayette.belgrade

