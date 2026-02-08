Top 5 filmova koje morate pogledati u februaru: Jedan uskoro stiže i publikaje u delirijumu

Donosimo vam top 5 filmskih poslastica ovog mjeseca.

Izvor: Youtube/Printscreen/Warner Bros.

Februar donosi niz zanimljivih filmskih naslova – od provokativne reinterpretacije klasika sestara Bronte sa Margo Robi i Džejkobom Elordijem, do novog nastavka popularne horor franšize i emotivnih drama.

U nastavku izdvajamo pet filmova koje se ovog meseca posebno isplati pogledati.

1. Cold Storage

Dejvid Kep jedan je od najtraženijih holivudskih scenarista. Potpisuje scenarije za "Nemoguću misiju", "Spider-Man", nekoliko trilera Stivena Soderberga, kao i brojne blokbastere Stivena Spilberga. Pored toga, autor je i dva romana, a prvi među njima – Cold Storage iz 2019. godine – sada je dobio i filmsku adaptaciju.

Cold Storage | Official Trailer HD Izvor: YouTube

Riječ je o crnohumornoj horor-komediji čiji scenario potpisuje upravo Kep. Džo Kiri i Džordžina Kembel tumače mlade čuvare skladišta koje krije mračnu tajnu. Duboko pod zemljom nalazi se napuštena vojna baza u kojoj je držana smrtonosna mutirana gljivica – sve dok klimatske promjene ne probude prijetnju. Svaki njen dodir pretvara ljude u krvoločne zombije. Može li ih vojni naučnik, kojeg glumi Lijam Nison, spasiti?

2. The President's Cake

Radnja filma smještena je u Irak 1997. godine. Predsjednik Sadam Husein slavi 60. rođendan, a cijela nacija mora da učestvuje – željela to ili ne. Devetogodišnja Lamija dobija zadatak da napravi tortu za školsku proslavu, ali nakon godina američkih sankcija, ona i njena baka nemaju ni osnovne sastojke. Kreću na mukotrpno putovanje do grada, ali se putem razdvajaju. Lamija ostaje sama – uz vjernog pijetla.

THE PRESIDENT'S CAKE | Official Teaser #1 (2026) Izvor: YouTube

Rediteljski debi Hasana Hadija donosi dirljiv portret života u totalitarnom režimu iz dječje perspektive.

"Od pastoralne ljepote do potresnog završetka, Hadijev film je upečatljiv prvenac – pronicljiv, emotivan i pun života", piše The Hollywood Reporter.

3. Pillion

U bioskope stiže i Pillion, romantična drama sa pomakom. Hari Meling igra Kolina, povučenog čuvara parkinga čiji se život svodi na pjevanje u kvartetu sa ocem – sve dok ne upozna Reja, karizmatičnog vođu moto-bande, kojeg tumači Aleksander Skarsgord.

Pillion | Official Trailer HD | A24 Izvor: YouTube

Njihova intenzivna se*sualna veza otvara važno pitanje – sloboda ili iskorišćavanje? Rediteljski prvenac Harija Lajtona, rađen prema noveli Adama Mars-Džonsa, eksplicitan je, ali snažno emotivan.

"Film istražuje tugu i potragu za pripadanjem, ali ostaje čvrsto usmeren na suštinu – priču o dvoje ljudi koji se vole na nekonvencionalan način", navodi BBC.

4. Wuthering Heights

Emerald Fenel, poznata po filmovima Djevojka koja obećava i Saltburn, odlučila se za hrabru adaptaciju romana "Orkanski visovi" Emili Bronte. Skepsa oko izbora Margo Robi i Džejkoba Elordija za tinejdžerske uloge, kao i navodnici u naslovu, izazvali su burne reakcije, ali su prvi trejleri promijenili mišljenje mnogih.

"Wuthering Heights" | Official Teaser Izvor: YouTube

"Željela sam da prenesem osjećaj koji mi je knjiga probudila kada sam imala 14 godina – iskonski, se*sualan i emotivan", rekla je Fenel na festivalu Bronte. Publiku očekuje strastvena, subjektivna i stilski odvažna interpretacija književnog klasika.

5. GOAT

Otkako je skraćenica GOAT ("Greatest of All Time") postala dio svakodnevnog govora, bilo je samo pitanje vremena kada će naslovnu ulogu u animiranom filmu dobiti – prava koza. Nova animacija iz Sonija donosi priču o Vilu, mladom jarcu koji sanja o uspjehu u sportu nalik košarci, zvanom "roarball".

GOAT – New Trailer (HD) Izvor: YouTube

Problem je u tome što su njegovi saigrači pantera, nosorog i žirafa. Koproducent filma je NBA zvijezda Stiven Kari, koji se i sam tokom karijere suočavao s predrasudama zbog visine. Film donosi univerzalnu priču o autsajderu i inspiriše publiku da navija za one koji se usuđuju da sanjaju.