"Sreća nije u kvadratima i sigurnoj plati": Preko noći je dao otkaz, kupio kućicu i preselio se u šumu

Svemu poznatom okrenuo je leđa i započeo potpuno novi život u šumi.

Izvor: YouTube/Anders Boisen

Dok većina ljudi sanja o sigurnom poslu i stabilnim prihodima, Anders iz Danske odlučio je da napusti sve što mu je bilo poznato i započne život u tišini, pored šume i daleko od gradske rutine. Nakon godina provedenih na stabilnom radnom mjestu sa klasičnim osmočasovnim radnim vremenom, dao je otkaz i kupio malu drvenu kućicu.

Bez luksuza, ali sa jasnim ciljem - da živi što jednostavnije i ispunjenije. Njegov novi dom je mali, ali funkcionalan. Drvena kućica na točkovima ima sve osnovno - prostor za spavanje, mali kuhinjski kutak i peć na drva. Kaže da mu više od toga nije potrebno. Umjesto hipoteke i računa, danas ima prirodu, mir i slobodu kakvu ranije nije poznavao.

Blizina šume nije slučajna. Upravo tamo pronalazi spokoj, inspiraciju i osjećaj povezanosti s prirodom koji mu je, kako priznaje, u gradskom životu potpuno nedostajao. Kako bi smanjio zavisnost od prodavnica, zasadio je sopstvenu baštu. U njoj uzgaja povrće i začinsko bilje, uči o sezonskim ciklusima i planiranju, a svaki ubrani plod doživljava kao ličnu pobjedu.

Više slobode, ali manje sigurnosti

Ne krije da samoodrživ život nije lak, ali mu pruža osjećaj smisla i kontrole nad sopstvenim životom. Jedna od najvećih promjena u njegovoj svakodnevici jeste način korišćenja vode. Ne oslanja se na klasični vodovod. Vodu sakuplja, filtrira i dodatno prečišćava prije upotrebe, a cijeli sistem osmislio je tako da bude bezbjedan i održiv.

Kaže da ga je ovakav način života naučio da poštuje resurse i da bude svjestan svake kapi vode koju potroši. Iako zna da je napustio "siguran" život za kojim većina ljudi čezne, svoju odluku ne žali.

"Želio sam slobodu i upravo sam to ovakvim životom i dobio", kaže Anders.

Danas povremeno zarađuje radeći građevinske poslove, drvenu kućicu iznajmljuje preko agencija, a drži i predavanja o samoodrživom načinu života kakav i sam praktikuje. Njegova priča pokazuje da za neke ljude sreća ne leži u kvadratima, titulama i stalnoj plati, već u jednostavnosti, prirodi i hrabrosti, čak i ako to znači krenuti potpuno drugačijim putem.

Pogledajte kako njegova kućica izgleda:

Anders kupio kućicu i preselio u šumu Izvor: YouTube/Anders Boisen

(MONDO)