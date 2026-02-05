Grdosija iz Indonezije: Ibu Baron zvanično najduža zmija ikada izmjerena u divljini (Video)

Ženka mrežastog pitona po imenu Ibu Baron izmjerena je na 7,22 metra i 96,5 kg, čime je zvanično postala najduža zmija ikada registrovana u divljini, sa potencijalnom stvarnom dužinom od preko 7,9 metara.

Izvor: Facebook/Guinness World Records

Ženka mrežastog pitona (Malayopython reticulatus) otkrivena u regionu Maros na indonežanskom ostrvu Sulavesi krajem 2025. godine zvanično je potvrđena kao najduža zmija ikada izmjerena u divljini, prema Ginisovoj knjizi rekorda.

Ova ogromna zmija, po imenu Ibu Baron, izmerena je 18. januara 2026. godine, kada je utvrđeno da je dugačka 7,22 metra i teška 96,5 kg.

Vjeruje se da bi njena stvarna dužina, da su joj mišići potpuno opušteni, mogla preći 7,9 metara. Ibu Baron je sada pod brigom lokalnog zaštitnika Budija Parvanta. Otkriće je privuklo veliku pažnju, ne samo zbog njene veličine, već i zbog važnosti očuvanja vrste.

Tim koji je učestvovao u dokumentovanju zmije nada se da će otkriće pomoći u podizanju svijesti o prijetnjama sa kojima se ove životinje suočavaju i podstaći veće napore da se one zaštite.

Mrežasti pitoni kao najduža vrsta na svijetu

Mrežasti pitoni su poznati kao najduže zmije na svijetu. Ova vrsta, iako nije otrovna, može biti veoma opasna zbog svoje izuzetne snage, sposobne da zgnječi i uguši svoj plijen.

Zbog krčenja šuma i smanjenja broja plena poput divljih svinja, ove zmije se sve češće nalaze u ljudskim naseljima. Pored toga, džinovski pitoni su često meta ilegalnih trgovaca egzotičnim kućnim ljubimcima, što predstavlja dodatnu prijetnju.