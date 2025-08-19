Drama na Jadranu: Zmija otrovnica ugrizla dječaka dok se igrao na plaži, završio na respiratoru

Dječaka je ujela zmija otrovnica na plaži u Istri.

Izvor: Facebook/printscreen/Ana Teofilović

Zmija otrovnica ujela je dječaka (7) na plaži u Istri u Hrvatskoj, piše "24sata.hr". Dječak koji je inače strani državljanin je prebačen u bolnicu u Puli nakon ukazane medicinske pomoći na samoj plaži.

Incident se dogodio na praznik Velike Gospe, 15. avgusta.

"Oko 1 sat poslije ponoći dete je primljeno u našu bolnicu, a roditelji su isprva mislili da je dijete tog dana nekako palo. Pregledom djeteta i noge, tačnije stopala desne noge, naši dežurni ljekari su odmah uočili nekoliko sumnjivih ugriza.

Posumnjali su na otrovnicu, tačnije na poskoka. Tada su se roditelji setili da je dijete nekoliko sati ranije, tačnije oko 7-8 sati ranije na plaži vrisnulo u jednom trenutku, ali se kasnije dečak nastavio igrati i roditelji su mislili da je sve u redu. Čak je nakon kupanja otišao da spava", ispričao je direktor pulske bolnice Andrej Angelini.

Kada se dijete probudilo, shvatili su da nešto nije u redu sa dječakom. Dijete je zmija ujela između drugog i trećeg prsta desnog stopala.

"Otrov poskoka se postepeno širi kroz tijelo. Dijete je na plaži vrisnulo oko 16 sati, kako su naveli roditelji, ali se ubrzo nastavilo normalno igrati.

Kada mu je tokom noći noga natekla, uplašeni roditelji su potražili pomoć kod nas. Mališan je imao 2-3 ugrizne rane.

Odmah smo ga stavili na mehaničku ventilaciju i dali serum, te je nakon stabilizacije helikopterom prebačen u Rijeku. Čuo sam se u utorak ujutru sa lekarom iz Rijeke i danas je stanje mnogo bolje", dodao je direktor pulske bolnice.