Nesvakidašnji incident u Kini: Prevozio prasiće dronom, jedno se zapetljalo u dalekovod

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Farmer u jugozapadnoj Kini pokušao je dronom da preveze prasiće do lokalne klanice, ali se jedno zapetljalo u žice dalekovod zbog čega su mještani 10 časova bili bez struje.

Nesvakidašnji incident u Kini: Prevozio prasiće dronom, jedno se zapetljalo u dalekovod Izvor: Shutterstock

Dron se zapetljao u žice dok je spuštao prase niz planinu, zbog čega je životinja satima visila naglavačke u vazduhu.

Farmer je ispričao da je zbog nepristupačnog terena transport vozilima bio nepraktičan, a incident je pripisao slaboj vidljivosti.

Policija je utvrdila da farmer može da odgovara zbog korištenja drona u zoni zabrane letenja, kao i zbog preopterećenja uređaja, prenosi Tanjug.

"Još prikupljamo dokaze. Ako se utvrdi prekršaj, slijedi administrativna kazna i nadoknada štete na elektroopremi", rekao je policijski službenik.

Dronovi se u Kini često koriste u poljoprivredi, naročito u planinskim oblastima, ali su i nesreće sa dronovima česte.

Samo u 2024. godini zabilježeno je više od 40 slučajeva nelegalne upotrebe dronova u oblasti Sečuan, s posljedicama od povreda do oštećenja imovine i dalekovoda. 

(Srna)

Kina prasići incident

