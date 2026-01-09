Nevjerovatne muzičke istine: Mocartova nepristojna pjesma, Bitlsi bez nota i hitovi koji su prkosili pravilima

Otkrivamo bizarne istine iza poznatih pjesama koje milioni obožavaju

Izvor: Wikipedia/ HA / Hollywood Archive / Profimedia

Vjerovali ili ne, neki od najpoznatijih muzičara svih vremena radili su stvari koje danas zvuče potpuno nevjerovatno. Od Mocarta, koji je napisao kompoziciju sa krajnje nepristojnim naslovom, do Džimija Hendriksa, koji je postao gitarska legenda iako nikada nije znao da čita note – istorija muzike prepuna je priča koje djeluju izmišljeno, a zapravo su 100 odsto istinite.

Ovo je priča iza nekih od najpoznatijih pjesama:

Mocart napisao pjesmu "Poliži me u zadnjicu"

Mozart "Poliži me u zadnjicu" Izvor: YouTube

Ovaj komad zaista postoji i napisan je na njemačkom pod naslovom "Leck mich im arsch".

Džekson bitboksovao demo za "Billie Jean"

Majkl Džekson je na ovaj način najprije snimio ritam za pjesmu, a potom je snimljen bubanj oko bitboksovanog dijela.

Majkl Džekson bitboksuje Izvor: YouTube

Džimi Hendriks nije umio da čita note

Uprkos ovome, postao je jedan od najboljih gitarista svih vremena, a učio je pjesme isključivo preko sluha.

Izvor: printscreen/youtube/ Jimi Hendrix

Prvi cd koji je napravljen bio je za klasičnu muziku

Uprkos mišljenju da su prvo "izbačeni" cd-ovi sa pop ili rok numerama, Betovenova "deveta" bila je prva koja je "lansirana" u ovom formatu.

"Bohemian Rhapsody" nema refren

I pored izostanka "kuke" koja se ponavlja, postala je jedna od najpoznatijih pjesama u istoriji.

Queen – Bohemian Rhapsody Izvor: YouTube

Johan Sebastijan Bah je imao 20 djece

Istina je da su mnogi od njih, poput oca, postali poznati kompozitori, nastavljajući tako njegovo muzičko nasljeđe.

Adel prekinula koncert zbog zvuka

Uprkos mišljenju da je kod velikih zvijezda kvalitet koncerata doveden do maksimuma prije samog nastupa, dešava se da zvuk ipak nije dobar, što je zasmetalo Adel koja je prekinula koncert usred pjesme, kako bi inženjer zvuka popravio nivoe.

Vidi opis Nevjerovatne muzičke istine: Mocartova nepristojna pjesma, Bitlsi bez nota i hitovi koji su prkosili pravilima Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Fred Duval/Shutterstock Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Fred Duval/Shutterstock Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Fred Duval/Shutterstock Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Niklas HALLE'N / AFP / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Youtube Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Printscreen/YouTube Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Brett D. Cove / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Bubanj u "In The Air Tonight" snimljeni posljednji

Za one koji ne znaju, uglavnom važi "pravilo" da se, kod snimanja pjesama, prvo uradi ritam sekcija, dakle bubanj, bas... međutim, u kultnoj numeri Fila Kolinsa "In The Air Tonight" najprije su snimljeni vokali, a bubanj je dodat kasnije.

Fil Kolins In The Air Tonight Izvor: YouTube

Eminem napisao "Lose Yourself" u pauzi snimanja filma

Jedna od kultnih numera repera nastala je u pauzama snimanja filma "8 Mile".

Eminem Lose Yourself Izvor: YouTube

Bitlsi nisu znali da čitaju note

Baš kao i gorepomenuti Hendrik, i Bitlsi nisu znali da čitaju note, a pjesme su pravili eksperimentišući zvukovima i oslanjajući se isključivo na sluh.

(Mondo.rs)