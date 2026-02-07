Imala je 1.354 dijamanta i 8 zlatnih orlova: Otkrivena sudbina ispuštene carske tijare posle pljačke Luvra

Prošlog 19. oktobra, rano ujutru u Parizu, dogodila se prema mišljenju mnogih jedna od najdramatičnijih pljački muzeja. Tom prilikom, jedan od dragulja iz riznice je ispušten, javnost sada ima priliku po prvi put da vidi u kakvom se stanju nalazi.

Izvor: Shutterstock/ andreonegin

Neposredno nakon otvaranja tog oktobarskog jutra, u Galeriji Apolon, grupa pljačkaša bez mnogo pompe isekla je prozor sale i u roku od četiri minuta uzele neke od najdragocjenijih primjeraka francuske kraljevske i carske kolekcije. Prema zvaničnim procenama, vrijedne otprilike 88 miliona evra.

Ali jedan komad, privukao je posebnu pažnju

U tom metežu, dok su pljačkaši bježali kroz isti onaj otvor kroz koji su ušli, ispustili su tijaru francuske carice Evgenije. Optočene sa 1.354 dijamanta i 56 smaragda, nekada vlasništvo supruge Napoleona III, koja je imala za cilj da ukaže na moći, značaj i eleganciju one koja je nosila u posebnim prilikama.

Tom prilikom, tijara je deformisana i oštećena, nema jednog od osam zlatnih orlova koji su služili kao ukras, zajedno sa oko deset dijamanata. Ipak, ono što je ostalo, zadivilo je i stručnjake iz muzeja, svi glavni dragulji su tu, a struktura je dovoljno očuvana te se ona može rekonstruisati.

Rađanje iz pepela i slaba utjeha

Uprava Luvra, objavila je da će tim konzervatora i specijalista iz najprestižnijih francuskih zlatara, vratiti krunu u prvobitno stanje. Kako objašnjavaju proces će biti delikatan, ali na kraju će svaki svaki simbol dobiti prvobitnu formu, dragulj će biti vraćen na mjesto, a tijara u svoju vitrinu.

Francuska javnost ipak upozorava da je ovo mala utjeha, naspram činjenice da se ostatak blaga i dalje vodi kao nestao, dok su istraga i hapšenja tek delimično razotkrila mrežu pljačkaša.

Francusko tužilaštvo je do sada objavilo da su dvojica osumnjičenih delimično priznala učešće, ali čitav plan, organizator i motivi još nisu potpuno razjašnjeni.



(EUpravo zato/RTS)