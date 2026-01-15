Francuska uvela dvostruke tarife za ulaz u muzeje i druge znamenitosti

Francuska je uvela znatno skuplje ulaznice za ljude koji nisu iz zemalja EU, a žele da posjete Luvr i druge znamenitosti.

Izvor: Shuttershtock

Pariski muzej Luvr uveo je ulaznicu od 32 evra (povećanje od 45 odsto) za individualne posjetioce koji dolaze iz zemalja van Evrope, dok će organizovane grupe s vodičem plaćati 28 evra, uz ograničenje od najviše 20 osoba po poseti, kako bi se očuvao kvalitet obilaska, saopštila je uprava muzeja.

Ova odluka spada među najradikalnije poteze u Evropi kada je reč o takozvanom "dvojnim cijenama" u muzejima, odnosno naplati različitih iznosa u zavisnosti od toga odakle posjetioci dolaze.

Takva praksa je uobičajena u mnogim zemljama u razvoju, ali je do sada uglavnom bila retkost u Evropi i često je kritikovana kao diskriminatorska, jer može ograničiti pristup najposjećenijem muzeju na svijetu, domu Mona Lize, za dio stranih posjetilaca sa nižim primanjima.

Iz Luvra navode da je povećanje cijene, sa 22 evra na 32 evra, dio nacionalne politike "diferenciranog formiranja cijena" koja je najavljena početkom prošle godine i koja se postepeno uvodi na najvećim kulturnim lokalitetima, uključujući Versaj, Parišku operu i Sent Šapel.

Turisti koje je intervjuisao AFP imali su podijeljena mišljenja.

Kevin Flin, Australijanac u šezdesetim godinama koji sa suprugom provodi nedjelju dana u Parizu, ocijenio je da je nova cijena od 32 evra za neevropske posjetioce "prihvatljiva".

"Slične cijene postoje za mnoge stvari u Italiji, na Malti… u tom rasponu", rekao je on.

S druge strane, Džuhvan Tak iz Južne Koreje smatra da je ova odluka "nepravedna".

"Svi smo mi ljudska bića. Razlika je prevelika", dodao je.

"Ako odem u Indiju, Indijci plaćaju manje od stranaca, to je normalno, jer imaju manje novca", rekla je Marcia Branko iz Brazila. "Ali ovde sam u Parizu, u navodno bogatoj zemlji, i to mi deluje nepravedno".

Ulazak u Luvr

Izvor: Shuterrstock

Ko plaća višu cijenu?

Nova pravila odnose se na posjetioce iz većine zemalja van Evropske unije, uključujući Sjedinjene Američke Države, koje inače čine najveći dio stranih turista u Luvru.

Prema novom cjenovniku, višu cijenu plaćaće svi koji nisu državljani ili rezidenti EU, osim Islanda, Lihtenštajna ili Norveške, saopštio je Luvr.

Cijena od 32 evra važi za individualne posjetioce izvan Evrope, dok će organizovane grupe plaćati 28 evra, uz maksimalno 20 osoba po obilasku, "kako bi se održao kvalitet posjete", navodi se u saopštenju muzeja.

Određene kategorije posjetilaca i dalje imaju pravo na besplatan ulaz, prije svega mlađi od 18 godina.

Prethodno povećanje cijena uvedeno je u januaru 2024. godine, kada je standardna ulaznica poskupjela sa 17 na 22 evra.

Sindikat CGT Culture osudio je ovu politiku, ocijenivši da se pristup kulturi pretvara u "komercijalni proizvod" i da se time stvara nejednak pristup nacionalnom kulturnom naslijeđu.

U drugim dijelovima Evrope, standardna ulaznica za Koloseum u Rimu, kao i Rimski forum i Palatin, iznosi 18 evra, dok karta za odrasle za Akropolj u Atini košta 30 evra.

Versaj, Šambor i Garnije takođe podižu cijene

I drugi francuski kulturni objekti u državnom vlasništvu povećavaju cijene za posetioce izvan Evrope, među njima i dvorac Versaj, zamak Šambor u dolini Loare i Nacionalna opera u Parizu.

U Versaju će takozvana "paso" karta u sezoni koštati 35 evra za posjetioce iz zemalja van EU, Islanda, Lihtenštajna i Norveške, dok će za građane i rezidente tih zemalja cijena biti 32 evra. U Sent Šapelu ulaznica će iznositi 22 evra za posjetioce izvan tih zemalja, u poređenju sa 16 evra za njihove državljane, navode nadležni za kulturno naslijeđe.

Iz Luvra poručuju da će nova cijena pomoći finansiranju ulaganja u okviru projekta modernizacije "Luvr - nova renesansa" i da bi mogla da donese dodatnih 15 do 20 miliona evra godišnje.

Vlada je povećanja opravdala finansijskim razlozima, navodeći da bi promjena cjenovne politike u Luvru mogla muzeju da obezbijedi između 20 i 30 miliona evra godišnje, s obzirom na to da su potrebne hitne popravke i da je muzej prošlog oktobra pretrpeo veliku krađu.

(EUpravo zato/Euronews)