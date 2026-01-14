Ozbiljan udarac za selektora Giljoma Žilea koji će na EP u rukometu biti bez svog najboljeg igrača. Šta ovo znači za Francusku?

Izvor: Copyright (c) 2022 Victor Velter/Shutterstock. No use without permission.

Francuski reprezentativac Nedim Remili otkazao je svoje učešće na Evropskom prvenstvu u rukometu, samo 48 sati prije nego što je turnir počeo. Remili je otpao u posljednji čas zbog povrede noge, tako da će Francuska biti ozbiljno oslabljena jer se radi o jednom od njenih najvažnijih igrača.

Umjesto njega u tim skočio je Emeri Zefel (24), koji još nema toliko iskustvo kao Remili, pa ćemo vidjeti kako će se Francuska snaći bez igrača koji je bio MVP na prethodnom EP 2024. godine, dok sada u sastavu nema ni Nikole Karabatića i brata Luke.

Au lendemain du Tournoi de France remporté par les Bleus, le sélectionneur Guillaume Gille a réduit la liste à 18 joueurs qui seront du voyage ce mardi en direction de la Norvège pour débuter l’EHF EURO 2026

Premier rendez-vous du tour préliminaire : jeudi 15 janvier à 18h,…pic.twitter.com/IwsLlVOohY — Equipes de France de Handball (@FRAHandball)January 12, 2026



"Momci, naporno smo radili kako bismo bili u najboljoj mogućoj formi. Želim vam puno sreće na velikom turniru koji je pred vama. Pratiću vas i nadam se da ćete uživati u svakom trenutku. Novajlijama poručujem - uživajte u svom prvom velikom turniru. Držite se zajedno i borite se", poručio je Remili koji sa Francuskom ima zlata sa SP, EP i OI, uz još četiri medalje.

Inače, već je veliki broj igrača odustao od turnira zbog povreda, tako da znamo da će EP propustiti Nils Lihtlajn iz Njemačke, čak osmorica će faliti Sloveniji, dok ni Srbija neće biti u najboljem sastavu jer je Miloš Kos morao da odustane zbog povrede.

Evropsko prvenstvo se igra od 15. januara do 1. februara.

Ko igra na Evropskom prvenstvu 2026?

Vidi opis Morao da se povuče 48 sati pred EP: Francuska ostala bez najboljeg igrača, a nema Karabatiće Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 12 / 12 AD