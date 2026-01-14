logo
Morao da se povuče 48 sati pred EP: Francuska ostala bez najboljeg igrača, a nema Karabatiće

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Ozbiljan udarac za selektora Giljoma Žilea koji će na EP u rukometu biti bez svog najboljeg igrača. Šta ovo znači za Francusku?

Nedim Remili Izvor: Copyright (c) 2022 Victor Velter/Shutterstock. No use without permission.

Francuski reprezentativac Nedim Remili otkazao je svoje učešće na Evropskom prvenstvu u rukometu, samo 48 sati prije nego što je turnir počeo. Remili je otpao u posljednji čas zbog povrede noge, tako da će Francuska biti ozbiljno oslabljena jer se radi o jednom od njenih najvažnijih igrača.

Umjesto njega u tim skočio je Emeri Zefel (24), koji još nema toliko iskustvo kao Remili, pa ćemo vidjeti kako će se Francuska snaći bez igrača koji je bio MVP na prethodnom EP 2024. godine, dok sada u sastavu nema ni Nikole Karabatića i brata Luke.


"Momci, naporno smo radili kako bismo bili u najboljoj mogućoj formi. Želim vam puno sreće na velikom turniru koji je pred vama. Pratiću vas i nadam se da ćete uživati u svakom trenutku. Novajlijama poručujem - uživajte u svom prvom velikom turniru. Držite se zajedno i borite se", poručio je Remili koji sa Francuskom ima zlata sa SP, EP i OI, uz još četiri medalje.

Inače, već je veliki broj igrača odustao od turnira zbog povreda, tako da znamo da će EP propustiti Nils Lihtlajn iz Njemačke, čak osmorica će faliti Sloveniji, dok ni Srbija neće biti u najboljem sastavu jer je Miloš Kos morao da odustane zbog povrede.

Evropsko prvenstvo se igra od 15. januara do 1. februara.

Ko igra na Evropskom prvenstvu 2026?

  • Grupa A: Njemačka, Španija,Srbija, Austrija
  • Grupa B: Danska, Portugal, Sjeverna Makedonija, Rumunija
  • Grupa C: Norveška, Francuska, Češka, Ukrajina
  • Grupa D: Farska Ostrva, Slovenija, Švajcarska, Crna Gora
  • Grupa E: Švedska, Hrvatska, Holandija, Gruzija
  • Grupa F: Island, Mađarska, Italija, Poljska

Tagovi

Rukomet Evropsko prvenstvo Francuska

