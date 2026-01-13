Veliki problem za rivala Srbije na Evropskom prenstvu: Loša vijest stigla dva dana pred početak "grupe smrti"

Njemačka reprezentacija u rukometu suočena sa povredom važnog igrača uoči Evropskog prvenstva.

Njemački rukometaš Nils Lihtlajn (23) povredio se pred početak Evropskog prvenstva, na kojem je njegova reprezentacija rival Srbiji u "grupi smrti". Igrač njemačkog kluba Fihse i saigrač Mijajla Marsenića i Dejana Milosavljevića zadobio je povredu na treningu i u pitanju je problem sa lijevim stopalom.

Njegovo odsustvo biće veliki problem za njemačkog selektora, Islanđanina Alfreda Gislansona (66), jer je Lihtlajn važna opcija na poziciji srednjeg beka i član njemačke generacije koja je 2023. donijela titulu prvaka svijeta u juniorima. Evropsko prvenstvo u Njemačkoj 2024. bilo je njegovo prvo veliko takmičenje u "A" selekciji i učestvovao je u plasmanu u polufinale, poslije kojeg je njegov tim završio kao četvrti. Prošle godine igrao je za Njemačku na Svjetskom prvenstvu na kojem je u četvrtfinalu izgubila od Portugala i završila na šestom mjestu.

Šta očekuje Srbiju na Evropskom prvenstvu?

Podsjetimo, reprezentacija Srbije igraće na Evropskom prvenstvu u Danskoj od 15. januara u "grupi smrti" i rivali će joj biti Španija (15. januar), Njemačka (17. januar) i Austrija (19. januar). Plasman u sljedeću, "glavnu" fazu izboriće po dvije ekipe iz svake grupe.

Evropsko prvenstvo održava se u tri zemlje, jer su uz Dansku domaćini i Norveška i Švedska.