Majka Daniela Kajmakoskog nije krila šok nakon stavičnog incidenta.
Pjevač Daniel Kajmakoski sinoć je otet, a sve se odigralo u Beton hali u Beogradu, kada su mu, kako se pretpostavlja, prišla dva strana državljanina sa nožem i pištoljem, a ovim povodom oglasila se njegova majka Ruža Kajmakoska za "Blic", koja je i dalje u šoku zbog situacije koja se desila sa njenim sinom.
Oglasila se majka Daniela Kajmakoskog: Otkrila u kakvom je stanju pjevač nakon kidnapovanja
Danielova majka Ruža je vidno potresena zbog situacije koja se desila sa njegovim sinom.
"Hvala na pitanju. Čuli smo se. Važno da je živ, a da li je dobro rano je reći", rekla je ona, i dodala da je veliki stres za cijelu porodicu.
"U takvoj situaciji čovjek najviše strijepi za svoju djecu. Ja sam u šoku", dodala je majka Daniela Kajmakoskog.
Prijatelj prijavio otmicu
Podsjetimo, do incidenta je došlo kada je pjevač izašao iz lokala u Beton hali u kom je sinoć nastupao.
Njemu su prišla dva, kako se pretpostavlja, strana državljana sa nožem i pištoljem. Ugurali su ga u kola i vezali, a pojavio se i snimak otmice. Kako su pojačane kontrole vikendom, policija je u redovnoj kontroli dala znak da stane vozilo u kom su bili otmičari i pjevač, međutim oni to nisu uradili.
Negdje u isto vrijeme kada je policija krenula u potjeru za njima i prijatelj pjevača je prijavio otmicu. Kod Rume na skretanju su udarili u bankinu. Tada su otmičari počeli da bježe od policije, a Daniel Kajmakoski je ostao u vozilu.
Izvor: Blic/ MONDO