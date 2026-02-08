Oglasila se majka Daniela Kajmakoskog: Otkrila u kakvom je stanju pjevač nakon kidnapovanja

Majka Daniela Kajmakoskog nije krila šok nakon stavičnog incidenta.

Izvor: Mateja Stanisavljevic/ATAImages

Pjevač Daniel Kajmakoski sinoć je otet, a sve se odigralo u Beton hali u Beogradu, kada su mu, kako se pretpostavlja, prišla dva strana državljanina sa nožem i pištoljem, a ovim povodom oglasila se njegova majka Ruža Kajmakoska za "Blic", koja je i dalje u šoku zbog situacije koja se desila sa njenim sinom.

Danielova majka Ruža je vidno potresena zbog situacije koja se desila sa njegovim sinom.

"Hvala na pitanju. Čuli smo se. Važno da je živ, a da li je dobro rano je reći", rekla je ona, i dodala da je veliki stres za cijelu porodicu.

"U takvoj situaciji čovjek najviše strijepi za svoju djecu. Ja sam u šoku", dodala je majka Daniela Kajmakoskog.

Prijatelj prijavio otmicu

Podsjetimo, do incidenta je došlo kada je pjevač izašao iz lokala u Beton hali u kom je sinoć nastupao.

Njemu su prišla dva, kako se pretpostavlja, strana državljana sa nožem i pištoljem. Ugurali su ga u kola i vezali, a pojavio se i snimak otmice. Kako su pojačane kontrole vikendom, policija je u redovnoj kontroli dala znak da stane vozilo u kom su bili otmičari i pjevač, međutim oni to nisu uradili.

Negdje u isto vrijeme kada je policija krenula u potjeru za njima i prijatelj pjevača je prijavio otmicu. Kod Rume na skretanju su udarili u bankinu. Tada su otmičari počeli da bježe od policije, a Daniel Kajmakoski je ostao u vozilu.

Bonus video:

Pogledajte 00:34 Danijel Kajmakoski pevao u elitnom restoranu pre nego što je otet Izvor: Instagram/lafayette.belgrade Izvor: Instagram/lafayette.belgrade

